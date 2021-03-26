2020年3月21日，美国加州，民众举行大规模游行抗议警察暴力和种族歧视。（图片来源：法新社）

中国国务院新闻办公室3月24日发布的《2020年美国侵犯人权报告》，对美国侵犯人权的种种行径进行了系统梳理，揭露了美国在人权方面持续倒退、给美国民众乃至世界人民带来严重威胁和深重灾难的现实。大约1.5万字的背后，字字皆是血泪，彻底撕碎了美国“人权卫士”的假面，揭露了美国作为“人权践踏者”的真相。

美国诸多人权顽疾早已深入骨髓，新冠肺炎疫情令这些痼疾进一步加重。面对汹涌疫情，美国政客置民众健康权于不顾、将疫情作为政治斗争的筹码，导致疫情失控。根据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，截至北京时间3月25日8点26分左右，美国新冠肺炎累计确诊病例突破3000万例、死亡病例累计达545164例，累计确诊病例数和死亡病例数均为全球第一。作为全球医疗水平最好的国家，美国对疫情的应对却演变为一场无视民众生命权和健康权的浩劫。

当民众生命健康权都可以被政客们无视时，遑论其他人权？新冠疫情彻底暴露了美国长期存在的系统性种族歧视和白人至上主义。2020年8月21日，联合国人权理事会非洲人后裔问题专家工作组向人权理事会第45次会议提交报告指出，美国新冠肺炎病毒的感染率和死亡率体现了明显的种族差异，非洲裔的感染率、住院率和死亡率分别是白人的3倍、5倍和2倍。拉美裔儿童因新冠肺炎住院的比率是白人儿童的9倍，非洲裔儿童住院的比率是白人儿童的6倍。疫情发生以来，针对亚裔仇恨暴力激增，2020年3月19日至2021年2月28日，美国“停止仇恨亚裔及太平洋岛民”（Stop AAPI Hate）组织至少收到了3795起针对亚裔的事件投诉。美国劳工部2020年9月发布的数据显示，疫情冲击之下，非洲裔的失业率比白人高出近一倍……这一系列数据和事例都表明，美国的系统性种族主义问题难以化解。

疫情之下，美国贫富差距进一步加深：根据美国政策研究所和美国税收公平协会公布的数据，疫情期间，美国亿万富翁们的财富总共增长了1.1万亿美元，很多亿万富翁的处境要比疫情之前好很多。与此相反的是，美国有超过800万人因疫情跌倒了贫困线以下，99%的民众与1%的巨富持续生活“两个美国”中。

疫情加剧了美国社会动荡。《华盛顿邮报》网站2021年1月19日报道，在疫情失控、种族抗议和选举冲突交织影响下，2020年美国的枪支销量高达2300万支，比2019年激增64%。与枪支销量激增相对应的，则是涉枪暴力案件激增。“枪支暴力档案室”发布的数据显示，2020年美国共有超过41500人死于枪击，平均每天达110多人，创下历史最高纪录。3月16日以来一周内，美国平均每天发生一起大规模枪击事件，美国广播公司（NBC）惊呼“美国痼疾”已经以血腥方式卷土重来。

美国警方滥用暴力、侵犯人权的行为早已不是新闻：《纽约时报》的统计显示，2020年全美因警察执法死亡的人数近1000人，平均每天都有三人遭到美国执法人员射杀。在美国的抗议游行中，美国警察从不惮于使用武力，他们无情地向示威者以及旁观者使用催泪弹、橡皮子弹以及胡椒喷雾，对报道示威游行的媒体记者滥用武力、殴打乃至拘捕记者。

作为一个主要由移民及移民后裔组成的国家，美国却残酷对待寻求庇护者。截至2021年3月20日，美国在美墨边境收容和居留的无人陪伴的未成年非法移民已经达到了15000多名。2018年以来有包括7名儿童在内的24名移民在美国边境收容所拘留期间死亡。

美国对自身劣迹斑斑的人权状况视而不见，却在世界各地强行兜售所谓“普世价值”，加重全球人道主义危机。美国是现当代历史上发动或卷入对外战争最多的国家，以“莫须有”罪名发动的伊拉克战争和叙利亚战争就导致数十万无辜平民丧生，数百万人流离失所；美国为谋求本国政治和经济利益，肆意挥舞制裁大棒，特别是疫情期间加码对伊朗、古巴、委内瑞拉、叙利亚等国的单边制裁，令这些国家难以获得抗疫所需物资，严重威胁这些国家民众的生命权、健康权和发展权；美国奉行“疫苗民族主义”，大量囤积远超其人口需要的新冠疫苗，却拒绝向包括盟友在内的其他国家提供疫苗……这桩桩件件，都让世界更清楚认识到，美国兜售的所谓“人权”与“自由”，只能给世界带去战火与血泪。

世界上站出来揭露美国人权真相的人越来越多。在近期举行的联合国人权理事会第46届会议上，116个国家的代表和联合国有关机构及非政府组织一起，针对美国提出347条人权改进意见。美国如果连自身的人权顽疾都没有勇气和能力解决，又凭什么对他国人权状况指手画脚、说三道四？美国“人权卫士”这出大戏，该散场了。（聂舒翼）

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