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中国代表呼吁美国解决好自身人权问题 停止无端攻击抹黑

2021年03月26日14:49 | 来源：央视新闻客户端
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当地时间25日，联合国大会举行“奴隶制和跨大西洋贩卖奴隶行为受害者国际日”纪念活动。在活动中，中方代表呼吁美国正视并解决好自身人权问题，以真诚、平等的态度开展国际合作，停止无端攻击抹黑。

在当天的纪念活动中，全体参会人员向奴隶制及贩卖奴隶行为的受害者进行了默哀。联合国秘书长古特雷斯在致辞中指出，虽然奴隶制已经成为了历史，但遗留问题仍然存在，全球白人至上主义在2020年达到了高峰。各国必须解决种族主义的遗毒。

中国常驻联合国副代表戴兵在大会发言中指出，在美国，数千万的非洲人后裔仍然遭受着各种歧视和不公，自由和平等对他们只是空洞的法律条文。此外，针对亚裔人群的暴力事件也大幅增加。希望美方切实采取行动，着力解决本国的人权问题。

中国常驻联合国副代表 戴兵：中方注意到，美国方面开始公开承认自身存在严重人权问题，认为系统性种族主义和白人至上主义是长期困扰美国的丑恶毒药。承认问题固然很好，纠正错误才是关键。希望美方切实采取行动，着力解决种族主义、种族歧视、警察暴力等问题，有效保障少数族裔权利，同时以真诚、平等态度开展国际合作，停止传播政治谎言和对他国无端攻击抹黑。

此外，戴兵表示，中方愿同各国共同努力，打击一切形式的种族歧视，确保所有人都能够有尊严地生活，建设一个包容、平等和自由的社会。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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