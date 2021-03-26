3月25日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。

有记者提问，H&M、耐克等公司因为去年发表的有关新疆“强迫劳动”的声明引发网友批评。这些声明是在去年发出的，但现在引发网友声讨，正是几天前中方与有关国家因为涉疆问题相互制裁。有人认为这是借由中国经济力量和市场准入来对国际品牌施压，中方对此有何评论？

华春莹回答：相关公司是什么时候发表的声明，我没有关注，但是他们的确发表了这个声明，引起了中国网民的一些强烈反应。就这个事情本身而言，我们说过，美国等一些西方国家就新疆进行的指责完全是基于谎言，这些谎言是由几个所谓的学者和媒体先煽动起来，然后一些反华势力再跟进炒作。这个事情本身对中国进行造谣污蔑和诋毁，就是极端错误的。

我今天中午看到了一张照片，这是当时美国黑奴被强迫在棉花地里采摘的照片。这是中国新疆超过70%棉花田都已经进行机械化采摘的情景。有关中国新疆“强迫劳动”这个指责本身是不存在的，一些企业居然就相信了，它自己怎么做是它自己的判断，但是我想中国的老百姓也有自由发表他们自己的观点，表达他们的感受。

中国的市场就在这，不需要我们去专门搞什么“胁迫”，但是有一点是肯定的，现在中国老百姓不允许一些外国人一边吃着中国的饭，一边砸着中国的碗。我们敞开胸怀，欢迎外国企业和人员在中国经营生活和工作，但是我们反对基于谣言和谎言对中国进行恶意攻击，甚至损害中方的利益。

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