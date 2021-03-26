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休想抹黑！关于新疆棉花的6个事实

2021年03月26日14:35 | 来源：人民日报客户端
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日前，H&M一份“停用新疆棉花”声明引发中国网友强烈不满。耐克等企业也提出“抵制”新疆棉花。而他们的理由，竟是所谓“强迫劳动”“少数民族歧视”等谎言和谣言。今天，有必要列举这些基本事实，以正视听。

【事实一】新疆棉花：世界顶级品质

新疆有得天独厚的自然条件，夏季温差大，阳光充足，光合作用充分，棉花生长时间长。因此，新疆长绒棉，世界顶级，做衣被，暖和、透气、舒适，长年供不应求。

国家统计局数据显示，2020年，新疆棉区气候条件较为适宜，病虫害发生较轻，棉花长势较好，棉花单位面积产量2062.7公斤/公顷(137.5公斤/亩)，比上年增加93.8公斤/公顷(6.3公斤/亩)，增长4.8%。单位面积产量雄踞全国第一。

【事实二】新疆棉花：中国自己还不够用

我国2020/2021年度棉花产量约595万吨，总需求量约780万吨，年度缺口约185万吨。其中，新疆棉产量520万吨，占国内产量比重约87%，占国内消费比重约67%。为满足国内需求，中国每年需进口200万吨左右棉花。

【事实三】新疆棉花：生产早已高度机械化，不需要大量的“采棉工”

据新疆农业部门发布的2020年数据显示，新疆棉花机械采摘率已达69.83%，其中北疆95%的棉花是通过机械采摘的。

新疆棉花生产早已经实现高度机械化，即使在忙碌的采摘季节，也不需要大量的“采棉工”。

【事实四】新疆棉花：与 “政府强迫本地劳动力”采棉毫无联系

据了解，在将近50天的采棉季中，采棉工平均每人都能挣到上万元。在这么短的时间内，能挣到这么多钱，人们何乐而不为？这些年汉族采棉工数量下降，这主要是随着内地农村劳动力收入不断提高，前往新疆采棉人数不断减少，与 “政府强迫本地劳动力”毫无联系。

【事实五】新疆各族劳动者选择就业地点完全享有自由

新疆各族劳动者根据自己的意愿选择职业，按照《中华人民共和国劳动法》等法律法规，本着平等自愿的原则，与有关企业依法签订劳动合同，获取相应报酬，他们在选择就业地点上也完全享有自由。

【事实六】西方一些人“不敢面对真正的新疆”

我们曾多次邀请欧盟驻华使节来疆参访，但他们以各种理由百般拖延，甚至提出了无理要求，说白了就是不敢面对真正的新疆，害怕新疆社会稳定发展、人民安居乐业的繁荣景象戳穿他们的谎言。

（综合新华社、新疆日报、国家统计局、天山网、中国新闻网 整理：人民日报客户端 张世悬 海报设计：陈泉伊）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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