近日

国外服装企业H&M一份“停用新疆棉花”声明

引发中国网友强烈不满

目前国内多个电商平台

均已下架H&M相关产品

今天（3月25日）

外交部、商务部、中消协等部门

均对此作出回应

中国、美国，到底谁在强迫劳动？有图有真相！

外交部发言人华春莹表示，就这个事情本身而言，我们说过，美国等一些西方国家就新疆进行的指责完全是基于谎言，这些谎言是由几个所谓的学者和媒体先煽动起来，然后一些反华势力再跟进炒作。这个事情本身对中国进行造谣污蔑和诋毁，就是极端错误的。

随后

华春莹拿出了两张照片

照片对比一目了然

一张是

美国黑奴被强迫在棉花地里采摘的照片

另一张是

中国新疆超过70%棉花田都已经进行机械化采摘的情景

华春莹强调，有关中国新疆“强迫劳动”这个指责本身是不存在的，一些企业居然就相信了，它自己怎么做是它自己的判断，但是我想中国的老百姓也有自由发表他们自己的观点，表达他们的感受。中国的市场就在这，不需要我们去专门搞什么“胁迫”，但是有一点是肯定的，现在中国老百姓不允许一些外国人一边吃着中国的饭，一边砸着中国的碗。

华春莹表示，中国光明磊落，中国人民友善开放，但中国人民的民意不可欺、不可违。我想中国网民还是有权利来表达他们的感受，特别是现在中国网民对自己国家的荣誉和尊严看得非常重，而且这绝对不是什么民族主义，这是朴素的爱国主义。

商务部：中国消费者已经用实际行动作出了回应

今天，在商务部举行的例行新闻发布会上，发言人高峰表示，所谓中国新疆地区存在“强迫劳动”，完全是子虚乌有，纯白无瑕的新疆棉花不容任何势力玷污抹黑。对于个别企业基于虚假信息作出的所谓商业决策，中国消费者已经用实际行动作出了回应。

中消协回应H&M事件：严重伤害了中国消费者的感情

今天，中国消费者协会发文称，近日，个别国际行业组织和跨国企业基于虚构的谣言，抵制新疆维吾尔自治区的棉花和相关产品，并就此发表声明、终止合作、取消许可。这种做法严重伤害了中国消费者的感情，侵害消费者的合法权益。对此，中国消费者协会表示严重关切。

中国棉花协会：坚决支持新疆棉花

中国棉花协会坚决反对以美国为首的西方各国对中国新疆纺织服装供应链及其相关产品实施任何限制，强烈敦促其停止错误做法。并强调，来自西方政府的粗暴打压不仅会直接伤害到产业链最脆弱的群体——数百万新疆棉农和纺织工人，还将严重损害各国纺织服装消费者、零售商、分销商和进口商的利益，并将最终伤害到世界纺织服装供应链和产业链的稳定繁荣发展。

央视热评

有些跨国企业“吃饭砸锅” 中国消费者不吃这一套

在中国“收割”丰厚利润，并被中国消费者高度认同的这些跨国企业，本该尊重中国消费者，尊重中国市场，尊重中国人的朴素情感，却反其道而行之。这不是正道，而是歧途；这样做，失去道义，也失去人心，更会失去中国消费者。

值得一提的是，面对这些企业的无理取闹、恶意中伤，中国人团结得更为紧密。从相关平台下架涉事企业的产品，到多名艺人宣布终止合作，再到无数网友自发为新疆棉花代言，无不传递明确信号：打压中国，妖魔化中国，只会让中国人更加同心团结、同仇敌忾。

(责编：艾雯、刘叶婷)