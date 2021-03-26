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携手互利共赢——海外人士期待中国高质量发展新机遇

2021年03月26日13:24 | 来源：新华网
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新华社北京3月26日电题：携手互利共赢——海外人士期待中国高质量发展新机遇

新华社记者

“扩大内需”“绿色发展”“交通强国”……这些出现在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中的热词，近来持续成为海外热议话题。海外专家学者认为，高质量发展将推动中国经济行稳致远，并为全球带来新的发展机遇与红利，形成长期的互利共赢局面。

扩大内需机遇多

中国市场备受世界瞩目，“十四五”规划纲要提及的“扩大内需”“消费升级”等成为海外舆论关注的高频词。

德国法兰克福金融与管理学院教授霍斯特·勒歇尔表示，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局是中国未来发展的显著特征。中国深入推进扩大内需战略，提升消费规模与质量，给世界带来发展机遇和动力。

“中国对高端消费产品和服务的需求巨大。”勒歇尔说，中国一方面加强内部市场建设、改善营商环境，另一方面继续扩大对外开放、缩减负面清单，这将进一步吸引投资者进入中国，抓住中国市场发展机遇。

联合国贸易和发展会议经济学家梁国勇认为，国内国际双循环相辅相成、相互促进，将共同推进中国经济行稳致远。

韩国京畿大学国际经营系教授刘子扬表示，中国经济正向更高质量发展迈进，产业结构升级将带动周边国家更多融入全球供应链，享受全球经济共同发展的溢出效应。

绿色发展显担当

当前，全球处于向低碳、零碳转型的重要时期，中国着力推动绿色发展，积极应对气候变化。“十四五”规划纲要提出一系列约束性指标，助力经济向绿色、可持续发展转型。

勒歇尔表示，环境治理是一个全球性问题，应对气候变化和环境污染关乎每一个人，需要各国共同努力。中国制定的碳达峰、碳中和目标显现魄力，与欧洲有不少共同利益。

西门子（中国）有限公司执行副总裁贝拓明表示，中国坚持绿色发展，加速低碳转型，对于推进全球气候治理进程意义重大，彰显中国对全球可持续发展的责任和担当。

实现转型需要创新，高质量发展更离不开创新。“十四五”规划纲要提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。勒歇尔称赞中国大力推动创新，认为技术创新是中国经济向更高水平迈进的关键。

互联互通增动力

“十四五”规划纲要提出，加快建设交通强国，加强与周边国家互联互通。海外人士期待中国完善运输网络，为国际贸易与文化交流注入新动力。

“快速连接促进国家间文化交流，”美国伊利诺伊理工学院教授哈伊里·图尔克说，“让世界变得更小。”

巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯说，中国在基础设施建设方面具备强大实力和丰富经验，有助于中国与周边国家、世界主要城市加深联系，推动构建人类命运共同体。

乌兹别克斯坦新闻与大众传媒大学教授图尔苏纳利·库兹耶夫认为，中国完善面向全球的运输网络，为促进中亚国家与中国经贸往来创造历史性机会，为丝绸之路沿线国家加快发展提供机遇。（执笔记者：王嘉伟；参与记者：熊茂伶、凌馨、陆睿、沈忠浩、左为、宫若涵、蔡国栋、胡友松、檀易晓、张东强、车宏亮、任芊）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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