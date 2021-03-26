新华社联合国3月25日电（记者王建刚）美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德25日表示，华盛顿将重启与巴勒斯坦的“外交沟通渠道”，同时强调美国将重新致力于通过双方同意的“两国方案”，解决以色列和巴勒斯坦国之间的冲突问题。

托马斯-格林菲尔德在当天举行的联合国安理会中东巴勒斯坦问题视频公开会上说：“自今年1月以来，我们的外交接触一直遵循这样一个前提，即和平的可持续进展必须建立在与双方积极协商的基础之上。为此，本届政府将采取措施，重新开启上届政府中断的外交沟通渠道。我们的所有努力有相同的目标，即为和平解决巴以冲突寻求支持。”

她说，在拜登总统的领导下，美国将“重新致力于达成双方同意的‘两国方案’的愿景，即让以色列与一个现实存在的巴勒斯坦国共同生活在和平与安全之中”。她同时宣布，美国将向约旦河西岸和加沙提供1500万美元的人道主义援助。

“两国方案”即建立以1967年第三次中东战争以前的边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国，与以色列和平共处。这一方案获得多项联合国决议支持。

美国前总统特朗普推翻美国长期支持“两国方案”的立场，不断削减对巴勒斯坦的援助，承认耶路撒冷为以色列首都，将美国大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。在他执政期间，美国与巴勒斯坦的外交接触几乎中断。

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