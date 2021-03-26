人民网华盛顿3月26日电 （记者李志伟）当地时间3月25日，中国驻美国大使崔天凯在华盛顿接受美国有线电视新闻网（CNN）主持人克里斯蒂亚娜·阿曼普的连线采访，重点就中美高层战略对话、中美关系、涉疆问题等回答提问。崔天凯指出，中美高层战略对话是及时的、有益的，加深了双方相互理解。共同努力构建人类命运共同体才有未来，划分阵营没有未来。他还强调，西方媒体涉疆报道带着“极深的成见和偏见”，很多故事都是无中生有，纯属捏造。

中国驻美国大使崔天凯接受美国有线电视新闻网采访。中国驻美国大使馆供图

在中美关系方面，崔天凯表示，首先要对在安克雷奇举行的中美高层战略对话予以公允的评价。此次对话是及时的、有益的，加深了双方相互理解。“我希望这是双方今后持续对话、沟通和协调的开端。”

崔天凯指出，各国需携手努力构建人类命运共同体，这既是当今世界之所需，也是未来世界之所需。划分不同阵营甚至构建对抗性的军事集团不是解决问题之道，事实上正是问题所在。“我们相信，共同努力构建人类命运共同体才有未来，划分阵营没有未来。”

崔天凯强调，过去几年，中国企业受到了歧视和不公正待遇，中国企业高管无缘无故遭拘押，有人明目张胆企图把一切都政治化，民族主义、保护主义侵蚀国际规则。要进行公开、公平竞争，首先要纠正过去的错误，否则我们参与这种竞争的基础就不存在。

在涉疆问题上，崔天凯谴责美国有线电视新闻网播放不实报道。崔天凯指出，西方媒体有太多“胡编乱造”的涉疆报道。美国有线电视新闻网利用和操弄个别家庭的境遇是“非常不道德的，也不是真正的新闻报道，CNN的做法太令人遗憾了”。他说，一些人从一开始就带着“极深的成见和偏见”，他们就特定情况得出完全背离事实的结论。

崔天凯表示，这几年他不止一次去过新疆，看到的新疆跟西方媒体报道的完全不同。一段时间以来，恐怖袭击成为新疆地区和新疆所有民族面临的最大威胁，成千上万无辜的各族民众被恐怖分子伤害和杀戮。“我们没有使用导弹或无人机，而是致力于教育和培训，帮助人们更多地懂得法律，掌握良好技能以找到工作、改善生计。这些措施产生了很大影响。”他说，过去几年，新疆没有发生过一次恐怖袭击。“就人口而言，维吾尔族人口在过去40年中增加了一倍以上，所谓‘种族灭绝’从何谈起呢？”

崔天凯强调，过去几年，有100多个国家的1000多位外交官、记者等人士去过新疆，他们中许多来自于穆斯林国家，他们看到了事实真相。崔天凯指出，阿曼普提到的媒体报道和卫星图片，让他记起十多年前的伊拉克、几年前的叙利亚和利比亚。“难道有人还能再次向世界重复这些相同故事吗？不能！因为很多故事都是无中生有，纯属捏造。”

在多边合作方面，崔天凯指出，中国始终对国际合作持开放态度，也致力于推动多边合作。“但坦率说，任何合作都必须建立在平等互利和相互尊重基础上。如果不能平等相待，怎么开展合作？这不是我们的问题，而是西方国家的问题， 他们必须学会如何平等对待其他国家、种族和文明。”

在被问到针对亚裔美国人的偏见、种族主义袭击、仇恨袭击、枪击事件等呈现上升势头时，崔天凯表示，对美国针对亚裔人群的仇恨犯罪感到“十分担忧和震惊”。希望美国政府会尽一切可能保护亚裔，他们中很多是美国公民，应享受和其他美国公民相同的权利。希望能看到美国在这方面采取切实努力，消除歧视行为。

(责编：苏缨翔、常红)