人民网乌兰巴托3月26日电 （记者霍文）据蒙古国卫生部统计数据，截至3月26日9时，过去24小时蒙古国新增新冠肺炎确诊病例437例，累计6332例；治愈出院106例，累计治愈4150例，累计死亡9例。除首都乌兰巴托外，达尔汗乌拉、鄂尔浑、中央、库苏古尔、前杭爱、肯特等省均有新增病例。

蒙政府几天前决定，将本国疫情防控高度戒备状态延长1个月至4月30日。蒙古国于2020年2月13日起实施了疫情防控高度戒备状态，此后多次延期。去年11月蒙古国报告首例本土病例后，蒙政府在11月12日至12月14日将疫情防控级别提高至全民戒备状态。2020年12月23日至2021年1月11日首都地区再次实施疫情防控全民戒备状态。今年1月，蒙政府决定将疫情防控高度戒备状态延至3月31日。

自2月23日以来，蒙古国新冠肺炎疫苗接种工作持续进行。据IKON新闻网报道，截至3月25日，蒙古国已接种新冠肺炎疫苗近26万剂次。蒙古国计划7月前为全国60%的人口（约201万人）接种新冠肺炎疫苗，疫苗需求超过403万剂。目前蒙古国新冠肺炎疫苗储备近61万剂，其中包括中国政府无偿援助30万剂，以及世卫组织疫苗计划框架内近4万剂等。

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