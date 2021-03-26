人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

蒙古国新冠肺炎疫情形势严峻 拟将疫情防控高度戒备状态延长至4月30日

2021年03月26日11:45 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网乌兰巴托3月26日电 （记者霍文）据蒙古国卫生部统计数据，截至3月26日9时，过去24小时蒙古国新增新冠肺炎确诊病例437例，累计6332例；治愈出院106例，累计治愈4150例，累计死亡9例。除首都乌兰巴托外，达尔汗乌拉、鄂尔浑、中央、库苏古尔、前杭爱、肯特等省均有新增病例。

蒙政府几天前决定，将本国疫情防控高度戒备状态延长1个月至4月30日。蒙古国于2020年2月13日起实施了疫情防控高度戒备状态，此后多次延期。去年11月蒙古国报告首例本土病例后，蒙政府在11月12日至12月14日将疫情防控级别提高至全民戒备状态。2020年12月23日至2021年1月11日首都地区再次实施疫情防控全民戒备状态。今年1月，蒙政府决定将疫情防控高度戒备状态延至3月31日。

自2月23日以来，蒙古国新冠肺炎疫苗接种工作持续进行。据IKON新闻网报道，截至3月25日，蒙古国已接种新冠肺炎疫苗近26万剂次。蒙古国计划7月前为全国60%的人口（约201万人）接种新冠肺炎疫苗，疫苗需求超过403万剂。目前蒙古国新冠肺炎疫苗储备近61万剂，其中包括中国政府无偿援助30万剂，以及世卫组织疫苗计划框架内近4万剂等。

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部