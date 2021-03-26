人民网讯 当地时间3月24日，国务委员兼外长王毅在利雅得接受阿拉比亚电视台专访。

在回答记者如何构建中阿命运共同体的提问时，王毅表示，打造中阿命运共同体已经成为引领中阿关系发展的目标和旗帜。中方愿与阿方一道，重点从以下方面推动中阿命运共同体落地：

——打造志同道合的中阿命运共同体。中阿双方要坚持不干涉内政这一国际准则，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互支持，在探索自主发展道路中始终结伴同行。当前形势下，我们尤其要反对以人权为借口对别国指责抹黑、干预施压。要以中阿关系的稳定性对冲各种不确定性。要加强团结协作，反对单边主义，捍卫国际正义。要维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，共同推动构建新型国际关系。

——打造安宁和谐的中阿命运共同体。中阿双方要凝聚反恐合力，加强去极端化合作，反对将恐怖主义与特定民族宗教挂钩。要增进治国理政经验交流，倡导文明对话，坚持开放包容，抵制傲慢偏见。要加强自主安全能力建设，携手应对安全挑战，构筑共同、综合、合作、可持续的中东安全架构。

——打造发展繁荣的中阿命运共同体。中阿双方要深化发展战略对接，推动标准和规则衔接，助力阿拉伯国家发展振兴，共圆中阿民族复兴之梦。要高质量共建“一带一路”，深化能源、产能等传统合作，拓展5G、人工智能、航空航天等高新技术合作，打造数字、健康、绿色合作等新的增长极。

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