人民网讯 当地时间3月24日，国务委员兼外长王毅在利雅得接受阿拉比亚电视台专访。

在回答记者关于如何评价阿拉伯国家和中国抗疫合作的提问时，王毅表示，面对疫情，中国和阿拉伯国家守望相助，树立了携手抗疫的典范，阐释了共克时艰的真谛。

最根本的信念是命运与共。在重大疫情面前，人类命运相连，中阿休戚与共。沙特国王萨勒曼是第一个致电习近平主席支持中国抗疫的外国元首。世界最高楼阿联酋哈利法塔等地标亮起“武汉加油”等感人标语。

中国对阿拉伯国家的抗疫合作实现了“全覆盖”。无论是巴勒斯坦人民及周边的巴难民，还是叙利亚等冲突地区人群，中国的抗疫援助从未缺席。中国向阿拉伯国家提供了呼吸机、检测试剂、额温枪、口罩、眼罩、防护服等大量抗疫物资，同所有阿拉伯国家和阿盟举办了50多场卫生专家视频会议，向8国派出近百人次抗疫医疗专家组。

最突出的特色是敢为人先。阿拉伯国家是中国对外疫苗合作的第一方阵。阿联酋是最先接受中国疫苗境外三期试验的国家，为中国疫苗研发成功作出突出贡献。中国政府切实落实将疫苗作为全球公共产品的庄重承诺，已向17个阿拉伯国家及阿盟援助和出口1700多万剂疫苗，以实际行动支援阿拉伯国家的抗疫斗争。

最可贵的精神是理念相通。中国和阿拉伯国家在去年中阿合作论坛第九届部长会上，共同发表团结抗疫联合声明，一致强调应加强国际合作，发挥世界卫生组织领导作用。应开展国际联防联控，构筑全球抗疫防火墙。中阿双方共同反对把疫情政治化、病毒标签化，为促进形成全球共识、汇聚抗疫力量作出重要贡献。

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