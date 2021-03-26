人民网讯 当地时间3月24日，国务委员兼外长王毅在利雅得接受阿拉比亚电视台专访。记者问：美国拜登政府就职以来，有意调整中东政策，地区局势以及热点问题出现新的变化，伊朗核问题可能重返全面协议轨道，也门、叙利亚、巴勒斯坦、利比亚等热点问题也在酝酿新的发展。你如何阐述当前中国的中东政策？

王毅表示，中东曾是人类历史上的“文明高地”，但近现代经历长期冲突动荡，演变为世人眼中的“安全洼地”。中东是中东人的中东，中东由乱向治的根本出路，在于摆脱大国地缘争夺，以独立自主精神，探索具有中东特色的发展道路；在于排除外部施压干扰，以包容和解方式，构建兼顾各方合理关切的安全框架。

王毅说，同时，中东不稳，天下难安。国际社会既不能越俎代庖，也不能袖手旁观，应在充分尊重中东国家的意愿基础上，为中东贡献维稳促和的正能量。

王毅表示，当前，本地区疫情仍在蔓延，动荡持续难止，热点曲折发展，中东又站在何去何从的十字路口。在此背景下，中方愿提出关于实现中东安全稳定的五点倡议：

一是倡导相互尊重。中东有独特的文明以及由此孕育出的社会政治制度，要尊重中东特色、中东模式和中东道路。要改变传统思维，不是一味从地缘竞争角度看中东，而是把中东国家视为合作伙伴、发展伙伴、和平伙伴。要支持中东国家探索自主发展道路，支持以地区国家和人民为主，推进叙利亚、也门、利比亚等热点问题政治解决。要促进文明对话交流，实现中东各民族和平共处。中国愿为此继续发挥建设性作用。

二是坚持公平正义。在中东实现公平正义，最突出的标志就是解决好巴勒斯坦问题，落实好“两国方案”。我们支持国际社会朝着这一目标积极斡旋，支持在条件成熟时召开权威性国际会议。中方愿在今年5月担任安理会轮值主席期间，推动安理会全面审议巴勒斯坦问题，对“两国方案”再确认。中方将继续邀请巴以和平人士来华开展对话，也欢迎巴以双方谈判代表在华举行直接谈判。

三是实现核不扩散。各方应当根据伊朗核问题发展演变至今的是非曲直，以实际行动相向而行，讨论制定美伊恢复履行伊核全面协议的路线图和时间表。当务之急是，美方应采取实质举措缓解对伊单边制裁以及对第三方的“长臂管辖”，伊方则应对等恢复履行核领域承诺，实现“早期收获”。同时，国际社会应支持地区国家有关建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区的努力。

四是共建集体安全。促进中东安全稳定，需要兼顾各方合理关切。应推动海湾（波斯湾）地区国家平等对话协商，相互理解照顾，改善彼此关系。要坚决打击恐怖主义，推进去极端化进程。中国倡议在华举办海湾（波斯湾）地区安全多边对话会议，从保障石油设施和航道安全等议题入手，探讨构建中东信任机制，逐步打造共同、综合、合作、可持续的中东安全架构。

五是加快发展合作。中东长治久安需要发展、合作与融通。要团结战胜疫情，尽快实现经济社会复苏。要结合中东国家不同资源禀赋，帮助冲突后国家开展重建，支持产油国经济多元增长，助力其他中东国家发展振兴。中国愿继续举办中阿改革发展论坛、中东安全论坛，与中东国家加强治国理政经验交流。

王毅说，中国已同19个中东国家签署了共建“一带一路”文件，开展着各具特色的合作。中国同地区国家的抗疫合作已实现“全覆盖”，下阶段将根据地区国家需要重点深化疫苗合作，并同地区国家探讨开展对非三方疫苗合作。当前，中国正在构建新发展格局，愿与中东国家分享中国市场的机遇，与阿拉伯国家积极筹备中阿峰会，高质量共建“一带一路”，拓展高新技术等新增长极。我们也希望早日同海合会达成自贸协定。

王毅表示，中方愿就上述倡议同各方保持沟通、密切协调，共谋中东和平、共筑中东安全、共促中东发展。

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