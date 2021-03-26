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真相了！在新疆制造动乱，美国蓄谋已久

关山度
2021年03月26日10:26 | 来源：北京周报
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“中国新疆有两千万维吾尔族人，如果中情局能利用好他们……想破坏中国的稳定，那么最好的办法就是制造动荡，煽动维吾尔族从内部搞乱中国。”这是2018年8月罗恩·保罗和平与繁荣研究所（Ron Paul Institute for Peace and Prosperity）举办的论坛上，美国前国务卿鲍威尔的幕僚长、陆军退伍上校威尔克森（Lawrence Wilkerson）亲口所言。

最近，以美国为首的西方又开始打“新疆牌”了。

“新疆棉花”就是这其中的一张。

在新疆制造动乱，遏制中国的发展，是美国蓄谋已久的目标。三年前，威尔克森就毫不掩饰地宣称，美国2001年发动阿富汗战争的目的，根本不是为了打击塔利班或者是帮助阿富汗进行国家重建，而是希望能够在中亚布局，给中国和巴基斯坦施加军事压力。威尔克森同时指出，中国新疆一直是美国关注的重点地区。美国在阿富汗布局之后，不仅可以随时在新疆地区挑起事端，而且还可以对中国正在推进的“一带一路”战略进行施压。

威尔克森在《纽约时报》发表的关于其2003年协助策划发动伊拉克战争的回忆文章。

作为当年谋划发动对外战争的幕后推手，威尔克森的言论颇有分量。事实上，美国也正是按照威尔克森所说的“剧本”在一步一步实现当时设定的目标。

谈到由威尔克森在背后操刀的伊拉克战争，很多人都清楚地记得，当年美国国务卿鲍威尔在联合国大会上，掏出一小瓶不知道是什么东西的粉末，硬说这是伊拉克拥有化学武器的证据，并且在没有获得联合国授权的情况下，就悍然入侵伊拉克。

18年过去了，美国的套路依然没有变，只不过这一次栽赃陷害的道具，不再是那一小瓶洗衣粉或者是奶粉，而是新疆的棉花了。

就在几天前，美国财政部以所谓新疆人权问题为借口，对两名中国官员实施制裁。而就在美国国务卿布林肯发布这条消息的推特评论区，有网友一针见血地指出：“让我们对比一下美中两个国家打击恐怖主义不同的方式：美国狂轰滥炸，让3700万穆斯林流离失所；中国通过教育、创造就业、扶贫脱贫来消除滋生恐怖主义的土壤。”

 

(责编：艾雯、刘叶婷)

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