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意大利举行系列活动　纪念诗人但丁逝世700周年

2021年03月26日09:34 | 来源：新华社
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新华社罗马3月25日电（记者叶心可）意大利25日迎来“但丁日”。意大利当天开始举行系列活动，纪念著名诗人但丁逝世700周年。

当天，系列纪念活动在意大利全国各地拉开帷幕，包括但丁的出生地佛罗伦萨、曾生活过的城市维罗纳以及晚年居住地拉韦纳等。纪念活动有展览、讲座、演出等。作为意大利2020/21年文化之都的帕尔马还举办《神曲》全系列图画展。

由于受到疫情管控措施的限制，多数纪念活动以线上方式举行。据悉，意大利纪念但丁逝世700周年系列活动将持续至年底。

据意大利总统府消息，意总统马塔雷拉、文化与旅游部长达里奥·弗兰切斯基尼当晚将出席相关纪念活动，著名演员罗伯托·贝尼尼将在线朗诵《神曲》天堂篇节选片段。

马塔雷拉在接受媒体采访时表示，但丁“为不同时代、不同境遇的一代代意大利人提供了参考、启迪了灵感”，他“跨越自己所处的时代，传递出经世适用的启示和教诲”。

但丁出生于1265年，于1321年去世，是意大利中世纪著名诗人。作为欧洲文艺复兴时代的先驱之一，但丁最广为人知的作品是由地狱篇、炼狱篇和天堂篇三部分构成的史诗《神曲》。意大利政府去年决定将每年3月25日设为“但丁日”。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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