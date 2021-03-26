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塞尔维亚总统：匈塞铁路是多国合作项目的成功范例

2021年03月26日09:34 | 来源：新华社
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新华社贝尔格莱德3月25日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇25日在首都贝尔格莱德视察匈塞铁路项目建设情况时表示，匈塞铁路是多国合作项目的成功范例，将成为塞尔维亚的另一张名片。

武契奇当天和中国驻塞尔维亚大使陈波以及塞政府代表等一同视察匈塞铁路塞尔维亚段施工现场。

武契奇在听取工程进展情况介绍后说，塞尔维亚将拥有这一地区最为先进的铁路，匈塞铁路将成为塞尔维亚的另一张名片。不到一年后，塞尔维亚民众可以乘坐快速列车往返于贝尔格莱德和塞北部城市诺维萨德。

武契奇同时对中国表示感谢。他说，匈塞铁路是塞尔维亚、中国和匈牙利在“一带一路”框架下的成功合作。

据中国承建方介绍，尽管新冠疫情形势严峻，但在中塞两国政府的支持以及中塞全体参建人员的努力下，匈塞铁路贝尔格莱德至旧帕佐瓦段已于本月22日实现左线全线贯通。

匈塞铁路全长350公里，其中塞尔维亚境内中方承建142.6公里。匈塞铁路是中国-中东欧国家合作的标志性项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的对接。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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