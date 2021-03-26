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苏伊士运河暂停航行　搁浅货船救援或需几周

2021年03月26日09:34 | 来源：新华社
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新华社开罗3月25日电（记者吴丹妮 闫婧）埃及苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶25日发表声明说，对在苏伊士运河中搁浅货船的救援仍在继续，运河暂停航行。有救援公司人士表示，不排除救援可能需要花几周时间。

拉比耶在声明中说，24日有13艘货船经埃及塞得港驶入苏伊士运河，以期在搁浅货船起浮后继续前行。另有数十艘载有重要货物的货轮滞留在运河两端。目前，已有9艘拖船、两条挖泥船参与到救援中。

拉比耶25日在接受媒体采访时表示，一旦救援成功，苏伊士运河将全天候通行，以弥补滞留货船的等待时间。目前搁浅货船获救的具体时间尚不能确定。

埃及海事专家萨利赫·赫加齐在接受新华社记者采访时表示，如果能成功清除搁浅货船附近的泥沙，货船有望在两天内起浮。

埃及金字塔在线网站援引荷兰一救援公司负责人的话报道说，搁浅货船吨位较大，不排除救援可能需要花几周时间。

23日，一艘悬挂巴拿马国旗的重型货船在苏伊士运河新航道搁浅，造成航道拥堵。苏伊士运河位于欧、亚、非三洲交接地带的要冲，连接红海和地中海。该运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备的主要来源之一。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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