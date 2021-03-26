3月25日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。有记者提问，H&M、NIKE等公司拒绝使用新疆产品声明的发表时间是在去年，为何现在引发中国网友的声讨和抵制？

有图有真相！华春莹拿出照片：

中国、美国，到底谁在强迫劳动？

华春莹表示，相关公司是什么时候发表的声明，我没有关注，但是他们的确发表了这个声明，引起了中国网民的一些强烈反应。就这个事情本身而言，我们说过，美国等一些西方国家就新疆进行的指责完全是基于谎言。这些谎言是由几个所谓的学者和媒体先煽动起来，然后一些反华势力再跟进炒作。这个事情本身对中国进行造谣污蔑和诋毁就是极端错误的。

随后，华春莹拿出了两张照片，分别是在美国黑奴被强迫在棉花地里采摘的照片和中国新疆超过70%棉花田都已经进行机械化采摘的情景。

华春莹强调，有关中国新疆“强迫劳动”这个指责本身是不存在的，一些企业居然就相信了，它自己怎么做是它自己的判断，但是我想中国的老百姓也有自由发表他们自己的观点，表达他们的感受。

“中国的市场就在这，不需要我们去专门搞什么‘胁迫’，但是有一点是肯定的，现在中国老百姓不允许一些外国人一边吃着中国的饭，一边砸着中国的碗。”华春莹说，我们敞开胸怀，欢迎外国企业和人员在中国经营生活和工作，但是我们反对基于谣言和谎言对中国进行恶意攻击，甚至损害中方的利益。（总台央视记者 吴汶倩 张熙 杨弘杨）

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