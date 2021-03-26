记者王磊

非洲联盟基础设施与能源事务委员阿马尼·阿布－扎伊德在非洲联盟委员会（AUC）于3月16日至18日组织的第八届生物能源周中表示，要充分利用非洲当地丰富的可再生能源缓解能源压力，同时创造就业机会，促进工业发展，改善人民生活。

非洲发展可再生能源潜力巨大

在南非西开普省和北开普省之间的康斯伯格可再生能源开发区内，一座集太阳能光伏、风能和锂离子电池储能于一身，年发电量将达到128兆瓦的发电厂预计在18个月内建成，成为非洲最大的混合能源项目。

南非风能协会（SAWEA）首席执行官Ntombifuthi Ntuli说，可再生能源混合系统的优势在于能够结合两种发展最快的可再生能源技术，还可以利用太阳能光伏发电（白天发电）和风能（晚上发电）的互补性。该项目地理位置优越，靠近南非国家电网，拥有强大的太阳能和风能资源，还符合各种环境要求标准。

南非是非洲大陆第一个实现太阳能发电超过1吉瓦的国家，而预计10年后，非洲40%以上的太阳能发电量将来自南非。近日，南非计划采购2.6吉瓦清洁能源项目，开启了该国第五个可再生能源招标窗口期。在2.6吉瓦容量中，1.6吉瓦为风能项目，1吉瓦为南非可再生能源独立发电商采购计划下的太阳能项目。

可再生能源发展存在地区差异，南非在太阳能利用方面有优势，而尼罗河和赞比西河流域国家则主要依靠水力发电。牛津大学研究团队最近发布的一份报告显示，到2030年，非洲电力需求将增长一倍。南部非洲发展共同体可再生能源与能源效率中心执行主任德鲁库拉表示，非洲国家在太阳能、风能以及沼气利用等技术方面开展合作，有助于解决农村电力供应率低的问题。

报告中提到，埃及、摩洛哥、纳米比亚等国均制定了可再生能源发展目标。自2011年建设第一座太阳能电站以来，阿尔及利亚已有22座太阳能电站在运营。预计到2028年，该国太阳能装机总量将达5.5吉瓦。去年3月，塞内加尔首个风力发电站投入运营，当年4月，塞内加尔与中资企业签订协议，建设塞首个分散式12兆瓦风能电站。

可再生能源发展需政府支持并吸引外部投资

近年来，可再生能源技术取得了长足的进步，全球范围内的成本也在下降，但仍面临不少挑战。据业内人士透露，非洲国家普遍面临的问题包括缺少稳定的投资环境、政府支持力度不足、基础设施欠完善、电力需求不足等。

国际石油变革组织在一份报告中指出，非洲国家与能源相关的公共财政约60%用于化石燃料，而清洁能源的比例仅为18%。肯尼亚制造商协会的能源工程师大卫·迈纳说，非洲可以通过开发可再生能源实现社会经济发展，为此需要有政府意愿并制定正确的政策来吸引投资。

南非独立电力供应商DLO能源资源集团董事总经理琳达·马贝纳·奥拉贡朱则表示，有数亿非洲人家里连电灯都没有，为这些人提供电力的最佳方式不是建造大型化石燃料发电站，而是小型分散式可再生能源发电站。从成本、可承受度和建设便利度等角度考虑，可再生能源为偏远用户提供电力的可行性都更高。如果非洲各国政府对与国家电力公司竞争的独立电力供应商更加开放，给投资方更多选择的机会和回报，就可以有效拉动可再生能源领域的投资。

南非环境、林业和渔业部长芭芭拉·克里西在第五届气候行动部长级会议上说，向低碳经济过度，建设相关基础设施需要与社会各界进行高水平的合作，以增加获得大规模资金、技术和建设能力支持的机会。目前公共财政下降、融资徘徊在6%左右是非洲国家真正关心的问题。他表示，发达国家放弃将国内生产总值的0.7%用于发展援助的承诺让人担忧，发展中国家迫切需要解决气候行动的融资问题。

国际能源署发布的《世界能源展望2020》报告指出，2021年，撒哈拉以南非洲地区仅太阳能产业的投资需求就达60亿美元。目前，非洲发展银行设有5亿美元基金用于支持小型可再生能源项目，并计划在撒哈拉以南地区投资200亿美元，建设一个覆盖11个国家的太阳能发电区。非洲电力转型组织负责人阿多瓦称：“非洲可再生能源发展潜力巨大，希望各方在非洲注入更多发展资金，共同推进全球应对气候变化目标早日实现。”

值得一提的是，中国目前在可再生能源领域处于全球领先水平。截至2019年底，我国可再生能源累计并网装机容量达到7.9亿千瓦，其中水电3.56亿千瓦，风电2.1亿千瓦，光伏发电2.04亿千瓦，生物质发电2254万千瓦，以上指标均居世界第一。

中国驻南非大使陈晓东近日在晋达公司举办的在线研讨会上介绍，中国龙源电力南非公司在北开普省投资20亿兰特建造的总发电量24.45万千瓦的风力发电项目，是中国在非洲第一个集投资、建设、运营为一体的风电项目。自2017年建成投运以来，每年可为当地供应稳定的清洁电力约7.6亿千瓦时，相当于节约标准煤21.58万吨，减排二氧化碳61.99万吨，满足当地30万户居民的用电需求，有效优化当地能源结构、推进清洁低碳发展。

肯尼亚智库非洲政策研究所研究和政策分析师刘易斯·恩迪库则表示，中国的“一带一路”倡议将成为刺激非洲能源增长的催化剂。以绿色能源转型为目标的一揽子刺激计划和激励措施不仅对后疫情时代的非洲经济复苏至关重要，对长期发展可靠的能源部门也至关重要。

目前在非洲开展风电项目建设的一位中方项目经理告诉记者，非洲国家在可再生能源发展方面面临的问题各不相同，但对能源的需求是一致的。中国在可再生能源领域具有丰富的项目经验，世界一流的技术水平，质优价廉的设备设施，可以为非洲可再生能源的发展贡献“中国力量”。

(责编：苏缨翔、常红)