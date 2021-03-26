人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

如何提高国际中文教育产品质量

尹冬民
2021年03月26日08:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

好风凭借力，扬帆正当时。国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出，“建设中文传播平台，构建中国语言文化全球传播体系和国际中文教育标准体系”。其中，“一平台、两体系”建设之间具有内在的紧密联系，是新时期促进国际中文教育创新发展的重要载体，同时建好“一平台、两体系”必须统筹协调做好标准研制推广、推动多元办学和打造师资队伍体系。

首先，构建标准体系是建设中文传播平台和推动中国语言文化全球传播行稳致远的基础。质量提升，标准先行。经过多年发展，国际中文教育初步建立了一套科学规范、包容开放、便于实施的教师、教学、教材、课程、考试等系列标准，规范和服务了各国各地各校开展中文教育，起到了标准引领的积极作用。面对新时期教育理念发展、新技术应用、在线中文教育、“中文＋职业技能教育”等多样化个性化新需求，要与时俱进制定和完善系列标准。同时，着力增强标准的权威性和可操作性，推动中文教育系列标准国际化，并配合做好与相关区域和国家标准的对接，切实使之发挥提高国际中文教育质量的保障作用。

其次，建立健全多层次多主体的办学体系是推动中外语言文化交流的坚实载体。语言是交流的工具，是文化的载体。目前全球已有70多个国家将中文纳入国民教育体系，4000多所国外大学开设了中文课程，中国以外正在学习中文的人数约2500万，累计学习和使用中文的人数近2亿，国际中文教育需求旺盛、基础坚实。为满足个性化、差异化和多样化的语言学习需求，要兼顾学历学分教育和选修体验式学习，配合支持各国中小学开设中文课程，提供大中小幼中文教学服务，充分发挥中外院校办学主体作用，积极吸引中外企业、机构、组织和个人参与办学，借鉴基金会模式等国际惯例运作项目，继续秉持中文教育的公益属性，逐步推动国际中文教育市场化发展。

第三，打造数量充足专业化职业化师资队伍是“一平台、两体系”建设的关键所在。

事业发展，关键在人。语言相通是民心相通的根本，师资队伍培养具有极其重要的意义。如，2004年以来，仅国际中文教师志愿者项目即累计向150多个国家和地区派遣6万多人，他们用中文浇灌友谊，用文化拉近距离，成为中外教育文化交流的重要力量。随着“中文热”持续升温，需要建立一支数量充足、质量过硬的专业化职业化师资队伍，特别是逐步实现以提高自身“造血”功能为主的师资本土化。当前，亟须在教师和志愿者的待遇标准、职业发展等方面进行政策优惠，提高中文教师的岗位和职业吸引力。同时，积极推进将国际中文教育明确一级学科地位，健全国际中文教育本硕博学科体系等，为师资培养提供重要保障。

中文是中国向世界提供的一种重要国际公共产品，提高国际中文教育产品的质量和服务水平，是提升中华文化影响力的应有之义。“一平台、两体系”为国际中文教育和中国语言文化传播指明了努力方向和发展路径，蓝图已经绘就、奋进正当其时。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部