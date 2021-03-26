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“中国文化译研网文旅翻译工作坊”成立

2021年03月26日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电  （记者张鹏禹）3月19日，“中国文化译研网（CCTSS）文旅翻译工作坊”在中国国家图书馆典籍博物馆正式启动。20余名国内专家以及来自澳大利亚、英国、美国、法国、白俄罗斯、埃及、日本等国的翻译家和译者，以线上线下结合的方式共聚一堂，就文化和旅游领域的翻译内容、翻译风格、语言处理等问题展开讨论。会议由北京语言大学一带一路研究院常务副院长、中国文化译研网国家工程负责人徐宝锋教授主持。

成立“中国文化译研网文旅翻译工作坊”的目的，是在中外文化交流领域实现高效有力的信息传递，助力中国文旅事业海外传播。工作坊将建立中外译审合作模式，由外籍母语译者从事翻译工作，确保翻译地道，符合当地受众习惯；同时邀请曾担任驻外使领馆文化参赞、具有资深外宣与翻译经验的中方专业人士审核把关，确保翻译内容准确无误。工作坊目前已覆盖9大语种（英、法、德、俄、西、阿、日、意、韩），集合了45名中外专家。

成立仪式上，“CCTSS文旅翻译数据库”同期发布。数据库包含了中国各省市的4万多个景点词条数据，未来将建设成为规范化、标准化、系统化的文旅数据库，以助力中国文化和旅游事业的海外传播。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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