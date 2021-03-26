孙新源

又一个唐人街即将在海外落成！据西班牙媒体报道，未来几个月，西班牙瓦伦西亚市将参考伦敦以及洛杉矶的方式建立西班牙第一个“唐人街”。此举不仅将为当地2万余名华侨华人的生活带来极大便利，也将为促进中西两国人文交流打开一扇新的窗户。唐人街的落成，将为该地区经济重振注入信心与活力。

唐人街历史悠久。16世纪以前，唐人街主要分布在中国周边国家。19世纪，唐人街在美国和加拿大开始出现。此后，伴随越来越多的华侨华人走出国门，走向世界，唐人街也相继在全球多国建立。据不完全统计，目前全世界共有20个国家建立了54个大规模唐人街，成为全球范围内一道饱含中华文化元素的独特风景线，深受海外华侨华人和当地民众的喜爱。唐人街“圈粉”海外，绝非偶然。疫情之下，唐人街的意义更加凸显。

刺激消费、发展经济。在新冠肺炎疫情冲击之下，西班牙新建唐人街释放积极信号，有利于带动消费，促进经济复苏。瓦伦西亚市将建立两座具有明清风格的唐人街牌坊，而牌坊所在的两条大街——卡蒂瓦街与佩拉约街都是当地华侨华人经营商铺的集中点。今后，牌坊将成为该市的地标性建筑，当地旅游部门也将致力于牌坊广告效益的最大化，加大投资与宣传，吸引更多的中国游客到访消费。唐人街在西班牙瓦伦西亚落成，对当地旅游业与服务业的复苏和发展具有重要积极意义。

寄托乡愁、慰藉心灵。唐人街是华侨华人扎根海外的根据地，也是纾解乡愁的重要载体。100多年来，无数华侨华人怀揣梦想，远渡重洋，用奋力拼搏在异国他乡书写精彩的中国故事。在挥洒汗水创造物质财富的同时，华侨华人们对精神家园的追求也从未停歇。走进唐人街，品尝家乡味道、观看华语电影、购买中国元素商品……这不仅仅是华侨华人习以为常的生活模式，更是他们借以抚慰乡愁的重要方式之一。唐人街在西班牙瓦伦西亚落成，将有助于增强当地华侨华人的凝聚力，为海外侨胞构筑起更加坚实的精神家园。

交流文化、联通民心。华侨华人的脚步走到哪里，就把中华文化的种子播撒向哪里。随着中国综合国力提升，越来越多外国人爱上中华文化和中国元素。而唐人街正是中华文化和中国文化的集大成者。中国众多传统节日与文化习俗，通过唐人街得以在世界各地延续与流行，向全世界人民传递温暖的中国情谊，彰显古老的东方韵味。唐人街作为华侨华人传播中华文化的大本营，是外国友人认识中国、了解中国的第一窗口，也是加强中外人文交流、增进文明互鉴的重要桥梁纽带。唐人街在西班牙瓦伦西亚落成，有望在当地掀起一场了解和学习中华文化的热潮，也让两国民众的心贴得更近。

唐人街历经风雨，记录下无数人生浮沉和人间烟火，也积淀下无限岁月斑驳和历史沧桑。今天，又一个崭新的唐人街就要落地西班牙，将和世界各地的唐人街一起为人类文明交流互鉴绘制新的美丽画卷。

(责编：艾雯、刘叶婷)