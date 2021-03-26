陈 悦

3月21日，马来西亚中华大会堂总会（华总）永久名誉会长、华总马来西亚华人博物馆委员会主席吴德芳去世，马各界广泛悼念。华总总会长吴添泉指出，如果没有吴德芳，“就不可能拥有今天如此规模和受到大家认同肯定的华总马来西亚华人博物馆”。

“华人博物馆的倡议、筹建、运营，吴德芳先生无不亲力亲为。”华总马来西亚华人博物馆执行主任林家豪对中新社记者说，吴德芳期许通过华人博物馆令华总“担负起中华文化的大旗”，希望打造其为“华人文化在马传承的重心”。

林家豪回忆，在马来西亚华总大厦筹建之际，曾任华总总会长的吴德芳就提出要专辟一层建设华人博物馆，并且主动出任博物馆筹建小组负责人。“这个任务十分艰巨，很多人都担心做不好，但吴德芳先生却毅然担负起来，”林家豪说，吴德芳认为，如果他们这一代人无法借此将中华文化保存下来，“下一代就可能看不到了”。

担负起筹建工作后，吴德芳投入大量时间进行资料收集和整理工作。他主持编著的《马来西亚华人博物馆史料汇编》，曾获马来西亚国家书籍发展基金会最高荣誉书籍奖。

林家豪告诉记者，当时筹建团队尚未到位，这些工作都是年近八旬的吴德芳在秘书协助下亲自完成的。为了搜集资料，吴德芳遍访马来西亚各个州属，并多次赴广东、福建等中国著名侨乡，足迹还遍及泰国、印尼、新加坡等国。

“他希望博物馆能尽快建立起来，用最大的热情来找人、找东西、找资料、找经费。”林家豪是从北京大学考古系毕业返马后，在一次宴会上认识了吴德芳。当听说林家豪是考古系科班出身，吴德芳立刻拉着他详谈许久，介绍正在筹建中的华人博物馆。“他对华人博物馆的构想、对文化传承的热情吸引了我。”林家豪说，自己随后就加入了筹建团队。

林家豪由此近距离感受到吴德芳对传承中华文化的热情，“吴德芳先生反复强调，自己是马来西亚人，但文化根源来自中国”。林家豪回忆，每次去中国参加活动，无论行程多么紧张，吴德芳都要去当地的博物馆参观并洽商文化交流事宜。

在林家豪看来，正是出于这一理念，吴德芳很强调博物馆要传承中华文化，也要尽可能把马来西亚华人文化展现给友族同胞。

“在博物馆建馆和布展过程中，吴德芳先生事无巨细都要了解，强调要突出传承文化，展现文化。”林家豪说，吴德芳特别重视展现中华文化在马来西亚的传承、发扬，专门交代要在展馆中为高桩舞狮、二十四节令鼓等源自中国又在马来西亚落地生根的文化留出展示空间。

吴德芳还特意要求博物馆要以中文、英文、马来文三种文字展示，并在展品中突出马来西亚多元文化包容融合的特色。

博物馆于2018年5月开馆后，吴德芳又开始筹划第二期扩建。林家豪说，去年9月，吴德芳还来到博物馆主持会议，推进第二期筹建工作。“当时老先生刚刚出院，身体已经很虚弱了。”此后，虽然没有再亲临博物馆，但吴德芳只要想到什么新的构思，都会立刻写下来，让秘书传给林家豪。“可以说，在生命的最后时刻，吴德芳先生还在惦记博物馆，还在关注文化的传承。”林家豪说。

（来源：中新网）

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