本报记者 贾平凡

参与游行示威的美国民众高举“停止仇视亚裔”的牌子从唐人街经过。资料图片

美国亚特兰大6名亚裔女性被枪杀事件的舆论风波仍未平息，多位亚裔老人公共场所被暴力袭击的案件不时见诸媒体报道，众多亚裔被种族主义言行羞辱攻击的遭遇令人痛心……新冠肺炎疫情暴发以来，全球范围内发生的仇恨亚裔犯罪案件屡禁不止。

3月21日是国际消除种族歧视日。走上街头游行示威、在社交媒体发声、诉诸法律手段……当天，“反对仇视亚裔”的呼声和行动在全球引发广泛反思和声援。作为亚裔群体的重要组成部分，华侨华人也站在反对仇视亚裔的第一线。接受本报采访时，多位华侨华人表示，亚洲面孔绝不应成为仇恨犯罪的理由，亚裔不要再做“哑裔”，受到歧视，要敢于发声，依法维权！

勇敢发声反对歧视

当地时间3月16日，美国亚特兰大市发生连环枪击案件，致使8人死亡，其中6名受害者为亚裔女性。这是疫情开始后美国境内针对亚裔仇恨犯罪飙升的最新例证。事件引发全球广泛关注。《时代》周刊写道，这场悲剧应当是人们正视几个世纪以来社会对亚裔歧视、暴力与压迫的警钟。

3月20日至21日，从首都华盛顿特区到得克萨斯州达拉斯、俄亥俄州辛辛那提、伊利诺伊州芝加哥、科罗拉多州丹佛、再到华盛顿州西雅图和加州的旧金山、圣迭戈、圣荷西等地，全美由南至北、从东到西，亚裔和不同族裔民众游行示威的浪潮此起彼伏。抗议仇视亚裔、反对仇恨犯罪，成为各族裔民众的一致呼声。

“这一次，全美亚裔反种族歧视反暴力的示威游行是空前的自发行动。”美国洛杉矶华文作家协会荣誉会长卢威介绍，众多亚裔勇敢地走上街头，发出压抑已久的心声。其中，不少华裔青年和学生也纷纷戴上口罩，高举自制的海报和标牌，加入抗议游行的行列。

除了游行示威，近日，美国国会举行了几十年来首场针对亚裔遭暴力问题的听证会。多位亚裔议员在听证会上强烈谴责针对亚裔的仇恨、暴力行为。

华裔众议员孟昭文在听证会上说：“我们群体正在流血。过去一年我们都处在痛苦之中。”华裔众议员赵美心也表示，自去年1月起，针对亚裔的歧视行为已经从言语攻击上升为肢体暴力袭击，“美国亚裔群体面临的危机已经不能被忽视”。

反仇视亚裔的抗疫活动也蔓延到加拿大。3月21日，加拿大蒙特利尔爆发了2021年魁北克最大规模的示威游行——“停止仇视亚裔”。和数千名各族裔的民众同在一个游行队伍中，加拿大共生国际传媒总编辑胡宪深受感染。作为华文媒体人，她第一时间通过拍照片和小视频的方式记录现场情形：“游行队伍从蒙特利尔市中心的卡博特广场向唐人街进发。在本市最繁华的商业区圣凯瑟琳大道，沿途不断有人加入，队伍浩浩荡荡望不到头，场内场外呼声和掌声连成一片，群情激愤，十分感人。”

除此之外，“停止歧视亚裔”也成为社交媒体的热门话题，迅速在全球范围内发酵升温。

“旅阿侨胞也时刻关注亚特兰大连环枪击案件的进展，对杀害6名亚裔的暴力犯罪行为感到愤怒。”阿根廷布宜诺斯艾利斯市亚洲战略事务协调部部长袁建平表示，旅阿侨胞对仇视亚裔的言行都感同身受。阿根廷也曾发生过歧视亚裔的行为。旅阿侨胞通过合法途径让发布种族歧视言论的人受到了应有的惩罚，因此也高度支持最近美国和加拿大“反对仇视亚裔”抗议活动。

疫情加剧暴力犯罪

“针对亚裔的歧视并非只存在于美国，而是世界性的。种族歧视和新冠病毒一同席卷了全球。”旅居新西兰多年的华人政治评论作家肖志鸿表示，美国爆发的“反仇视亚裔”游行反映的是亚裔和其他族裔有识之士对过去这段时间内愈演愈烈的针对亚裔歧视和暴力犯罪的反抗。亚特兰大枪击案只是一个诱因，是量变产生质变的结果。

“此次全美主要城市大规模游行示威的导火索是亚特兰大连环枪杀案，但根源是美国前政府曾把新冠病毒甩锅中国的错误言行和激进极端的反华政策。”卢威说。

据美国“停止针对亚太裔的仇恨”组织统计，自去年以来，全美50州发生了3800宗骚扰、语言攻击和暴力事件，特别是针对亚裔无助老人的反亚裔情绪持续加剧。纽约2020年针对亚裔的仇恨犯罪事件，更是激增883%！

据美国有线电视新闻网（CNN）3月22日称，这不仅仅是存在于美国的问题。从英国到澳大利亚，随着去年新冠肺炎疫情大流行，西方国家有关反东方的仇恨犯罪的报道也越来越多，英国去年的仇恨犯罪数量甚至创了纪录。伦敦警察厅的数据显示，2020年6月至9月间发生了200多起针对亚裔的仇恨犯罪事件，比上年同期增加了96%。在法国，自去年以来，种族主义变得更加明显。

“自去年疫情暴发以来，加拿大魁北克的亚裔社区经历了各种形式的种族歧视，从口头骚扰到语言谩骂，从暴力伤害到财产破坏。”胡宪介绍，蒙特利尔唐人街的狮子雕像、寺庙的佛教雕像多次被涂鸦或损毁，华人社区的宗教纪念碑、文化艺术品和商业场所都成为种族主义者发泄仇恨的目标。据蒙特利尔警察局（SPVM）报告，2020年3月至2020年12月，在蒙特利尔发生的针对亚洲人事件比2019年多出5倍。这些触目惊心的歧视和暴力攻击事件，让习惯于逆来顺受的亚裔群体忍无可忍，终于爆发出愤怒的呐喊。

“当反亚裔的情绪愈演愈烈，并演化成危及亚裔生命和财产安全的有毒社会氛围时，亚裔的基本诉求就是安身立命。”肖志鸿表示，大家只是希望自己不会再因为肤色而莫名其妙地当街被打、被辱骂，甚至丢掉性命，亚裔在寻求不被恐惧支配的自由。由于一些国家枪支泛滥，仇视亚裔的氛围让亚裔群体的危机感更强烈。

融入当地依法维权

“这次大规模的反歧视反暴力活动，不仅使全美50个州的华侨华人进一步团结起来，共同反对暴力和歧视，还促使华侨华人年轻一代走入社团，成立反歧视反暴力联盟。”卢威说，“反对仇视亚裔”的行动是长期的。相信未来，华裔青年将在反对歧视亚裔上发挥更大作用。

华侨华人如何反抗仇视亚裔言行、维护自身权益？

“千万不要觉得种族歧视是小事，海外华侨华人一定要勇于维护自己的权利，遇到因种族歧视而引发的暴力犯罪事件时，要报警，并且越早报警越好。”作为一名华人律师，英中律师协会会长朱小久在去年5月29日成立了“国际华人应对种族歧视联盟”（ICAAR），致力于向华侨华人普及维权所需的法律知识。她告诫：“我们不能左右他人、社会如何看待自己，但要学会用法律保护自己。”

“华社和个人要有主人翁意识，面对种族歧视要抱团行动，勇于利用合法武器维权。”肖志鸿还提醒，要警惕反华舆论。当西方媒体大肆传播抹黑中国的新闻时，亚裔应当警觉这些内容可能损害自身形象，危及自身安全，而自觉维护中国形象有助于赢得住在国对亚裔的尊重。

南非非洲时报新媒体中心主任孙想录表示，在种族矛盾比较突出的南非，针对华侨华人的歧视行为相对较少。这与多年来南非华侨华人积极融入当地社会密不可分：一是华侨华人到南非投资兴业，不仅促进了当地经济发展，还极大带动了当地就业；二是疫情发生以来，当地侨团积极捐款捐物，先后向当地警察局、养老院及贫困社区捐赠防疫物资，赢得当地政府和民众的积极评价。

“此次疫情期间，阿根廷侨胞和侨团为当地的抗疫工作做出巨大贡献，捐赠了大量的防疫物资，得到当地政府和民众的一致好评。这是对种族歧视最有力的回击。”袁建平建议，无论身处何处，华侨华人都要勇于发出正能量的声音，让住在国政府和民众了解其正当诉求，为自己争取公平和谐的生存空间；海外华人要积极参政议政，提高对当地社会事务的参与度和影响力，进而在反对种族歧视上发挥更大作用；华侨华人要积极融入住在国当地社会，提高个人素质，自觉维护华侨华人的良好形象，争当中外文化交流的使者。

“无论侨团还是个体，海外华侨华人都要团结一致，通过合法渠道理性维权，共同维护‘娘家’中国的良好形象。” 胡宪还表示，华侨华人要教育好下一代，培养年轻一代华裔的民族自豪感。

(责编：艾雯、刘叶婷)