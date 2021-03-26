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中国已准备好全面履行RCEP义务（锐财经）

本报记者  徐佩玉
2021年03月26日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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3月25日，国务院新闻办公室举行政策例行吹风会，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文介绍《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施国内相关工作情况，并回答记者问。

王受文表示，中国已经做好充分准备，在协定生效时能够全面履行RCEP协定所规定的义务。RCEP生效后不仅将为中国企业带来实实在在的好处，也将推动中国经济实现高质量发展。

做好准备，抓住新机遇

2020年11月15日，《区域全面经济伙伴关系协定》正式签署。4个多月过去，外界普遍关注目前中国进展如何。

据介绍，中国积极推动RCEP生效，已完成RCEP协定核准工作。王受文说，中国率先对RCEP进行核准，表明了中国政府对RCEP早日生效的高度重视和全力支持。同时，RCEP成员也决定每2个月左右召开一次RCEP临时联合委员会会议，相互通报各成员在RCEP协定核准工作方面所取得的进展。“努力争取在今年之内完成对RCEP协定的核准工作，目标是2022年1月1日RCEP能够正式生效实施。”

相关技术准备工作也在积极推进。王受文介绍，商务部已会同有关部门梳理了RCEP协定中涉及到的701条约束性义务。“其中613条已经准备好，现在就可以实施，占到全部需要履行的约束性义务的87%。还有13%的义务，我们在RCEP生效时就能够实施。”

积极推动中国产业和企业增强竞争力，提升抓住RCEP机遇的能力。王受文表示，为适应协定实施后更加开放的环境和竞争更加充分的新形势，相关部门对标国际先进产业水平，完善中国制造业质量标准、规则等，促进制造业向中高端迈进、提高产品质量实现升级，提高市场竞争力。同时，广大企业要适应以规则、规制、管理和标准为主的制度型开放，增强转型升级紧迫感，提高管理水平，提升参与国际合作与竞争的本领，抓住RCEP带来的机遇。

重振服务贸易，推动经济增长

疫情对交通、旅游、留学、商务人员往来等服务贸易产生了一定冲击，RCEP有望对重振服务贸易发展发挥重要作用。

“未来，服务贸易仍是本地区非常重要的增长点，特别是RCEP在服务贸易领域内所达成的协议和所作出的开放承诺，将推动服务贸易实现显著增长。”王受文表示。

王受文分析，各国服务部门疫后将加快复苏，推动本地区经济增长。RCEP在服务贸易方面做出了较大开放承诺，涉及金融、电信、交通、旅游、研发等100多个部门。RCEP成员们还承诺将在协议生效后6年内把正面清单转换为负面清单。王受文指出，这意味着服务贸易的开放将更加稳定，将促进RCEP成员国交通、旅游、教育等服务业的疫后发展，促进本区域内人员交往，推动本地区经济增长。

货物贸易和服务贸易融合发展趋势将进一步加深。协定生效后，RCEP成员国之间的货物贸易将显著增长，带动与货物贸易相关的服务贸易增长。同时，服务贸易也将带动货物贸易进一步增长，货物贸易和服务贸易相互融合相互促进。

跨境电商、在线办公、在线问诊等新业态新模式将迎来更大商机。“RCEP各成员国在跨境服务贸易领域，尤其是互联网赋能的服务贸易方面都作出了较高水平的开放承诺。所以我相信，互联网赋能的服务贸易也将在RCEP生效后得到很大发展。”王受文表示。

商品更便宜，外资外贸更稳定

RCEP的生效，将为中国企业带来更多实惠。商务部国际经贸关系司司长余本林介绍，RCEP达成后，东盟显著扩大了对中国零关税产品的范围，印尼、菲律宾、柬埔寨、缅甸、马来西亚等国家对中国新增了降税产品，包括汽车及零部件、摩托车、化工、机电、钢铁制品等，中国企业将从新增降税中获益。日本作为新增自贸伙伴，中日双方在机械装备、电子信息、化工等诸多领域的产品将相互降低关税。同时，进口企业将以更低成本进口先进技术、关键零部件、日用消费品、医药和护理设备以及设计研发、节能环保等生产性服务，更好满足国内市场消费升级需求。

RCEP有利于中国稳定外资外贸基本盘。RCEP成员国都是中国重要的经贸合作伙伴，去年中国对RCEP成员国的出口规模达7007亿美元，占中国出口总额27%；从RCEP贸易伙伴的进口额达7779亿美元，占进口总额37.8%。中国吸引外资有10%来自于RCEP成员国，所以RCEP生效后，中国出口的近30%可以享受零关税待遇。同时，中国的对外投资和服务出口都将迎来新机会，促进中国形成对标国际高水平的经贸规则，加快制度性开放，推动建设更高水平开放型经济新体制。

“总的来说，RCEP将推动中国稳外贸稳外资，有助于提高中国产品的质量标准，推动产业升级，推动中国经济高质量发展。”王受文表示。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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