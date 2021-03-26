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国防部新闻发言人

就中美两军关系、疫苗援助等问题答记者问

2021年03月26日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京3月25日电  （记者梅常伟）3月25日，国防部举行例行记者会，国防部新闻发言人任国强就中美两军关系、疫苗援助等问题回答记者提问。

　　合作是中美双方唯一正确选择

针对美方有关言论，任国强说，这些言论充满冷战思维，美方这种制造敌人、渲染威胁的“套路”，其实就是为了继续称霸争霸找借口，反映了美方顽固的霸权心态、奉行的丛林法则及危险的对华误判，既不符合事实，也不符合中美两国及世界的共同利益，中方对此坚决反对。

“中国无意‘挑战’谁，但谁的‘挑战’也不怕；中国不想‘威胁’谁，但谁的‘威胁’也没用。”任国强说，中国有发展壮大的权利，有自主选择道路的自由，也有防御自卫的能力，更有维护自身正当权益的要求。

“任何人任何势力都不能阻挡中国人民实现更加美好生活的前进步伐。中国军队维护主权、安全、发展利益的决心坚定不移，能力始终都在。”任国强说。

任国强表示，中国坚持走和平发展道路，奉行防御性国防政策，始终坚持以自身的发展壮大推动世界和平力量的发展壮大。中国军队积极发展同各国的军事关系，参与全球安全治理，持续提供国际维和、远海护航、国际抗疫物资等公共安全产品，为捍卫国家利益、维护世界和平、服务构建人类命运共同体不断作出新贡献。

“历史证明，霸权主义早该被丢进垃圾堆；事实也表明，中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。”任国强说，希望美方能够认清形势，理性看待中国和中国军队发展，正确处理中美两国两军关系，与中方相向而行，加强对话沟通，拓展互利合作，妥善管控分歧，推动中美两军关系健康稳定向前发展。

　　中国军队疫苗援助得到国际社会高度认可和广泛欢迎

任国强介绍，新冠病毒疫苗是防控并战胜疫情的重要手段，是当前国际社会抗疫合作的重要内容。经中央军委批准，中国人民解放军近期向巴基斯坦、柬埔寨、蒙古国、菲律宾等国军队提供疫苗援助。

“这是中方履行国际责任义务、推动疫苗成为全球公共产品的重要举措，不是为了谋求地缘政治目标，不附加任何政治条件，得到了国际社会高度认可和广泛欢迎。”任国强说，受援国政府和军队官员通过致信、致电、外交通报、公开发声等多种形式向中方表达感谢。

任国强表示，助力全球战疫，展现的是新时代中国军队的大国担当。下一步，将继续与各国军队携手抗疫，深化非传统安全领域务实合作，为构建人类卫生健康共同体、维护世界和平稳定作出新的贡献。

　　055型驱逐舰拉萨舰正式入列

任国强说，055型驱逐舰拉萨舰，舷号为102，顺利完成建造和海试工作，已于3月2日正式加入中国海军序列。这型舰是由中国自主研制的万吨级驱逐舰，是中国海军实现战略转型发展的标志性成就，有助于中国海军更好肩负起维护国家主权、安全、发展利益，维护世界和平稳定与繁荣的神圣使命。

　　有关国家不要在南海无事生非制造麻烦

有记者问，近期个别北约国家派遣或者宣布派遣军舰到南海开展所谓“航行自由”行动，中方对此作何评论。

任国强说，我们密切注意有关动向。当前，在地区国家的共同努力下，南海局势总体稳定，根本不存在所谓航行自由问题。地区国家和国际社会都看得很清楚，南海面临的安全风险主要来自域外。希望有关国家多为维护地区和平稳定作出建设性贡献，而不要无事生非、制造麻烦。“今日之世界已不是百年前的世界，今日之中国也不是百年前的中国。中方一贯尊重各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由，但坚决反对以此为借口危害沿岸国主权和安全。”任国强说，在世界百年未有之大变局下，希望有关国家认清和平、发展、合作、共赢的时代大势，在共商共建共享中维护共同利益，共同致力于维护地区和世界和平稳定繁荣。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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