新华社北京3月25日电 （记者于佳欣、王雨萧）针对H&M等品牌抵制新疆棉问题，商务部新闻发言人高峰25日回应说，所谓中国新疆地区存在“强迫劳动”，完全是子虚乌有，纯白无瑕的新疆棉花不容任何势力抹黑玷污。他还表示，欢迎外国企业到新疆实地考察。

高峰是在商务部当日召开的例行新闻发布会上作出上述表示的。日前，H&M等品牌关于抵制新疆棉花的声明引发网友不满，多个平台也纷纷下架相关品牌。对此，高峰说，我们反对任何外部势力干涉新疆事务和中国内政，反对基于谎言和虚假信息、以所谓新疆人权问题为借口对中方有关实体和个人实施制裁。

他表示，对于跨国企业在中国正常的经营活动和构建产业链供应链的努力，中国政府始终持欢迎和支持态度。对于个别企业基于虚假信息作出的所谓商业决策，中国消费者已经用实际行动作出了回应。

高峰强调，希望有关企业尊重市场规律，纠正错误做法，避免商业问题政治化。同时，我们欢迎外国企业到新疆实地考察，也愿意为各国企业在新疆开展贸易投资提供积极支持。

针对欧盟以所谓新疆人权问题为借口对中国有关个人和实体实施单边制裁，外交部日前宣布，中方对欧盟有关机构和人员实施制裁。

相关事件是否会影响中欧投资协定签署？高峰表示，目前中欧双方谈判部门正在开展必要的法律审核工作。中欧投资协定符合双方利益，有利于中国、有利于欧盟、也有利于世界。

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