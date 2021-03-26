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外交部回应美方涉华言论：这三顶帽子扣不到中国头上

2021年03月26日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京3月25日电  （记者孙楠、董雪）针对美国国务卿布林肯称中国在南海实施军事化、威胁南海航行自由等言论，外交部发言人华春莹25日在例行记者会上表示，美方官员这番话再次证明美方在信口开河、随意扣帽子方面确实给予了自己超级自由。这三顶帽子扣不到中国头上。

华春莹在回答相关提问时说，南海“军事化”这顶帽子扣不到中国头上。在南海岛礁开展建设或者部署必要武备，中方不是第一个，也不是最多的一个，美方不能拿“军事化”标签剥夺中方对本国领土的自保权和自卫权。美国近250年历史中仅有16年没有打仗，在全球拥有800多个海外军事基地，军费连年排名世界第一，达全球军费总开支的40%。美国本土距离南海8300多英里，却在南海周围建立多个部署进攻性武备的军事基地，常年派航母和战略轰炸机频繁进入南海，并在南海常态化部署大量军机军舰，甚至冒用他国民航飞机地址码在南海活动上百次。“要说搞‘军事化’和危害航行自由，这顶帽子非美国莫属。”

她进一步指出，破坏国际体系规则这顶帽子扣不到中国头上。世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以《联合国宪章》宗旨为基础的国际关系基本准则。但美国这些年对国际规则合则用，不合则弃，退了多少群，毁了多少约。当年以一瓶洗衣粉和一段摆拍视频作为证据，就对伊拉克和叙利亚两个主权国家大打出手，造成无数平民伤亡、无数家庭破散。“破坏国际体系规则这顶帽子，当然非美国莫属。”

华春莹表示，破坏美西方价值观这顶帽子扣不到中国头上。世界是多元的，文明是多样的。美国价值绝不等于国际价值，美式民主也绝不等于普世民主。如果美方真的尊重和保护人权，真的以其价值观为荣，真的最民主，那么作为世界上最发达、最富有的国家，它怎么能漠视民众生命权，任由50多万人在不到一年里失去宝贵的生命而无所作为呢？事实上，破坏美西方价值观的正是美西方自己。中国人只想把自己的事情做好，对四处干预既没兴趣，也没精力。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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