谢佳宁

“‘数字鸿沟’听起来像是难以逾越的障碍，但年长者无需畏惧。只要您愿意踏出第一步，我们将一路从旁协助。”

打开新加坡资讯通信媒体发展局官方网站，点击“老年人走向数字化”，会进入“数码乐龄计划”界面。该计划是新加坡政府为帮助老年人跨越“数字鸿沟”、提供系统化指导的重要举措。网页字号偏大、色彩令人愉悦，报名情况、课程时间、线上资源等信息简单明了，页面温馨又有趣。

让手机程序、智能化设备、网站等照顾老年用户，避免老年人与现代社会之间形成“数字鸿沟”，是当今社会重要课题。特别是在疫情影响下，保持社交距离使得“数字鸿沟”问题更加凸显。美国商业资讯网站的一份研究报告指出，近2200万美国老年人家中没有接入有线网络，占美国65岁以上人口的42%。报告认为，“数字鸿沟”不仅限制了老年人对基本公共卫生、社会服务和数字医疗服务信息的获取，还易导致老年人被社会孤立。

跨越“数字鸿沟”当是迈向数字化的全体动员，需要集合政府、企业、社区等全社会力量，群策群力，帮助老年人享受数字时代的便利。去年，新加坡宣布成立数码转型办公室，旨在帮助包括老年人在内的群体提高数字技能，使他们更好地融入疫情后新的社会经济环境。该项目计划到今年3月帮助10万名老年人增强数字化技能，同时成立60个数字社区中心为老年人提供个性化支持，25座公立图书馆启动针对老年人的数字阅读扫盲计划，帮助老年人学会利用互联网访问电子书资源。

帮助“银发族”跨越“数字鸿沟”，离不开社会的文明温度、文化厚度，更不能止步于推出缝缝补补式的被动举措，而应在更宏观、更长远的视野上加强顶层设计、综合施策。这不仅关乎帮助老年人平等获得享受数字时代便利的机会，更在于培育人文关怀，响应时代进步。

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 16 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)