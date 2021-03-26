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守望人类“共同的未来”（人民论坛）

暨佩娟
2021年03月26日08:10 | 来源：人民网－人民日报
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不久前，国际货币基金组织《世界经济展望报告》将2021年全球经济增速预测值上调0.3个百分点，认为“政策支持与疫苗预计将提振经济活动”，呼吁“为使全球各地的疫情都得到控制，各国也必须开展强有力的多边合作”。

病毒没有国界，新冠肺炎疫情全球大流行提醒世人，各国一荣俱荣、一损俱损的命运关联愈发紧密。从气候变化超越科学课题的狭窄范围成为重大国际议题，到股市大幅波动直接影响世界金融稳定，再到地区动荡的枪声牵动全球神经……在这个越来越“小”的星球上，无论生态环境、社会经济还是政治外交，“牵一发而动全身”的联动效应无处不在，人类越来越成为“你中有我、我中有你的命运共同体”。这意味着，维护和践行多边主义，开展全球行动、全球应对、全球合作，是关乎人类前途命运的大事。

“人类只有一个地球，人类也只有一个共同的未来。无论是应对眼下的危机，还是共创美好的未来，人类都需要同舟共济、团结合作。”在以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会时，国家主席习近平这样强调。自抗击新冠肺炎疫情以来，中国为有需要的34个国家派出36支医疗专家组，向150个国家和13个国际组织提供抗疫援助，仅2020年就向200多个国家提供了超过2200亿只口罩、23亿件防护服、10亿人份检测试剂盒；已经并正在无偿向69个有急需的发展中国家提供疫苗援助，向43个国家出口疫苗。一场新中国成立以来规模最大的全球人道主义行动，展现出中国推动构建人类命运共同体的全球视野和坚定担当。

回顾历史，非典、禽流感、埃博拉……人类与病毒的历次战斗，无一不是在国际社会通力合作下才取得胜利。“新冠肺炎疫苗实施计划”应运而生，多个国家派出医疗专家组，为疫苗临床试验提供便利并对医疗物资开辟“绿色通道”……应对新冠肺炎疫情，国际抗疫合作在紧锣密鼓地进行，中国积极参与其中。《人类简史》作者尤瓦尔·赫拉利说：“历史表明，真正的保护来自于可靠的科学信息共享和全球团结一致”。面对这场全人类与病毒的殊死较量，携手应对是唯一正途。

有数据显示，全球近2/3的出口产品中包含进口部件，各国产业链融合程度越来越深。取长补短、合作共赢，是各国实现共同发展、打造共同未来的必然选择。去年以来，区域全面经济伙伴关系协定成功签署，顺利举办第三届中国国际进口博览会……中国以不断扩大开放的合作姿态，为全球经济复苏带来信心和力量。“十四五”规划和2035年远景目标纲要，就建设更高水平开放型经济新体制、推动共建“一带一路”高质量发展、积极参与全球治理体系改革和建设等作出重要部署。在新发展格局下，中国将加大制度型开放力度。这些满怀暖意的政策动向，受到国际社会赞誉。

栖身于地球这个共同家园，人类的前途是光明的，但光明的前途不会自动到来，需要各国人民齐心协力开创。顺势而为把握人类利益和价值的通约性，同舟共济、精诚合作、共克时艰，“共同的未来”将造福所有人。

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 04 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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