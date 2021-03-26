人权不是少数国家的专利，更不能成为向别国施压、干涉内政的工具

3月24日，联合国人权理事会第四十六届会议闭幕。在为期一个月的会议期间，尽管少数西方国家别有用心地借所谓人权问题攻击抹黑他国，但国际组织和广大发展中国家积极发声，深入揭露、广泛谴责这些西方国家的人权问题。这一事实充分说明，世界上根本不存在所谓“人权灯塔”，这个世界不需要也不欢迎所谓“人权教师爷”。

自封“人权教师爷”的少数西方国家，常常对他国人权状况说三道四、横加指责，但其调门再高也抵消不了自身的劣迹斑斑。3月19日，在《德班宣言和行动纲领》议题一般性辩论中，联合国人权事务高级专员巴切莱特和许多国家批评西方国家存在的种族主义和种族歧视问题。巴切莱特指出，乔治·弗洛伊德被杀约10个月后与该案相关的审判才开始，更有甚者，许多非洲人后裔死亡案件从未得到法庭审理，受害者家庭认为相关国家政府在解决执法部门系统性种族主义方面做得很不够。美国的警察暴力更是引起国际社会严重关切。数据显示，2020年1月到11月，美国只有17天没有发生执法人员致死案件。近20位联合国人权专家在会议期间呼吁美国政府采取广泛的改革措施，以结束警察暴力并大力解决系统性的种族主义和种族歧视问题。

少数西方国家惯于打着“人权”幌子行干涉主义之实，在世界上造成大量人道主义灾难，早已引起国际社会强烈不满。2001年以来，美国在全球80多个国家开展所谓反恐行动，导致包括约33.5万名平民在内的超过80万人死于直接的战争暴力，数千万人流离失所。时至今日，阿富汗、伊拉克、叙利亚等多个国家的约2100万人仍然流离失所，或生活在极端恶劣条件下。在3月17日审议美国参加国别人权审议结果时，发展中国家谴责美国历次武装干涉造成严重人道主义危机。此前，中国、俄罗斯、叙利亚、伊朗、古巴、白俄罗斯、委内瑞拉、玻利维亚、斯里兰卡、菲律宾、老挝、柬埔寨、津巴布韦、朝鲜等多国作共同发言，谴责有关西方国家单边强制措施严重侵犯人权，敦促其立即取消单边强制措施。这些西方国家应该听听广大发展中国家的正义呼声。

人权不是少数国家的专利，更不能成为向别国施压、干涉内政的工具。少数西方国家摆出一副居高临下的姿态，以所谓人权名义对他国指手画脚，这是霸权主义心态在作祟，也是世界百年变局情境下，其内心日益虚弱和焦虑的表现。此次联合国人权理事会会议期间，巴基斯坦代表伊斯兰合作组织反对一些欧洲国家对穆斯林社区采取歧视性措施，谴责相关欧洲国家以言论自由为借口发表诋毁宗教人士的漫画；伊朗对一些欧洲国家通过主流媒体散布针对穆斯林的仇恨言论表示关切；埃及指出在一些欧洲国家非洲人后裔和穆斯林遭到严重歧视……广大发展中国家反对少数西方国家在人权问题上大搞双重标准，这是为人权正名的正义之声，维护人权的正义之举。

少数西方国家假扮“人权教师爷”的把戏早就演不下去了，其虚伪性天下尽知。奉劝这些西方国家卸下伪装，放弃把人权作为实现霸权工具的冷战思维，正视本国人权问题，本着相互尊重的原则加强对话与合作，真正为推动世界人权事业健康发展作些贡献。

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)