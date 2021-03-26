中国从全面脱贫到全面建成小康社会，迈出促进全体人民共同富裕的稳健步伐，给世界以启发和激励

发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，这是中国推进改革开放和社会主义现代化建设的根本目的。“十四五”规划和2035年远景目标纲要，展现出中国人民美好生活的愿景：“十四五”时期民生福祉达到新水平，全体人民共同富裕迈出坚实步伐；展望2035年，人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。一个大国、大党的为民情怀，备受世界瞩目。

治国之道，富民为始。共同富裕，人民期盼。中国共产党始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为初心和使命。消除贫困、改善民生、实现共同富裕是社会主义的本质要求，也是中国推动经济社会发展的重要目标。经过长期艰苦奋斗，中国人民生活质量和社会共享水平显著提高。新时代，中国把“共享”作为新发展理念的重要内容之一，就是要在做大发展蛋糕的同时分好蛋糕，让百姓有更多成就感和获得感。

中国打赢脱贫攻坚战，完成消除绝对贫困的艰巨任务，这一彪炳史册的人间奇迹正是中国在增进民生福祉、追求共同富裕的道路上树立的丰碑。“小康不小康，关键看老乡，关键在贫困的老乡能不能脱贫”“决不能落下一个贫困地区、一个贫困群众”……鲜明的态度，坚定的意志，扎实的行动，都是中国坚持共同富裕方向的生动体现。中共十八大以来，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决；平均每年1000多万人脱贫，相当于一个中等国家的人口脱贫。这样的成就，被认为“不仅是中华民族5000多年历史上的巨变，也是世界历史上空前伟大的壮举”。

“我们的目标是让增长和发展惠及所有国家和人民，让各国人民特别是发展中国家人民的日子都一天天好起来。”习近平主席指明了各国应该共同努力的方向。多年来，中国始终是全球发展的贡献者，也是全球减贫事业的积极倡导者和有力推动者。中国致力于推动南南合作，推动高质量共建“一带一路”，支持和帮助广大发展中国家特别是最不发达国家消除贫困等举措，在共同发展道路上担当大义。新冠肺炎疫情发生后，全球贫困人口出现多年来首次增长，实现联合国2030年可持续发展议程目标面临挑战。在此背景下，中国从全面脱贫到全面建成小康社会，迈出促进全体人民共同富裕的稳健步伐，给世界以启发和激励。正如联合国秘书长古特雷斯在祝贺中国取得脱贫攻坚全面胜利时所指出，中国取得的非凡成就为整个国际社会带来了希望。

大道之行，天下为公。踏上新征程，中国坚持以人民为中心的发展思想，不断增进民生福祉、促进社会公平正义，必将让中国人民有更多成就感和获得感；中国积极推动全球包容发展，让发展的成果更多更好惠及各国人民，必将为推动构建人类命运共同体贡献重要力量。

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)