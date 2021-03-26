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拜登举行首场记者会 表示应对疫情等仍是美政府最紧迫问题

2021年03月26日07:56 | 来源：新华社
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新华社华盛顿3月25日电（记者徐剑梅 刘品然）美国总统拜登25日在白宫举行就任总统65天来的首场记者会，表示应对新冠疫情和恢复经济仍是美国政府面临的最紧迫问题。

拜登在约一个小时的记者会上还就移民问题、“冗长议事”、阿富汗撤军、朝核问题等内政外交热点阐述看法。

拜登表示，应对新冠疫情和恢复经济仍是美国政府面临的最紧迫问题。在其执政百日时美国将完成两亿剂疫苗接种，绝大多数中小学将全面复课。此外，他将于26日在匹兹堡宣布大规模重建美国基础设施方案，希望借此创造大量就业机会。

针对美墨边境非法移民潮，拜登承认目前美国拘留未成年非法移民的设施“拥挤不堪”，这种状况“不可接受”。他称美国政府正在重建移民体系，扩建收容未成年非法移民的设施，并与墨西哥协商促其接收更多非法移民家庭。

拜登说，移民、控枪等都是困扰美国的长期问题，他期望任内在气候变化、移民改革、枪支管制和选民投票权等四大挑战方面都取得进展，但这取决于两党合作和选民意愿。

在被问及是否考虑参加2024年总统选举时，拜登表示他“计划竞选连任”，但尚不能确切计划几年后的事情。如果一切顺利，他会继续选择副总统哈里斯为竞选搭档。

在美国从阿富汗撤军问题上，拜登表示“很难”在上届政府承诺的5月1日最后期限前从阿全部撤军，称美国正与北约盟国协商，撤军应“安全有序”进行。尽管未透露撤军时间，但拜登表示美国无意长期在阿驻军并暗示美军明年可能不会留在阿富汗。

针对朝核问题，拜登说，这是美国政府面对的头等外交政策问题。朝鲜24日试射导弹违反了联合国安理会相关决议，美国正就此与盟友协商，如果朝鲜“选择升级”，美国将做出“相应的回应”。

拜登在回答有关美中关系的提问时表示，尽管两国会有激烈竞争，但美国不寻求与中国对抗。

拜登今年1月20日宣誓就职后，通常在登机前或结束官方活动后简短回答媒体提问，但此前没有正式召开过新闻发布会。（参与记者：邓仙来）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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