新华社基辅3月25日电（记者李东旭）首批中国科兴公司生产的新冠疫苗25日晚运抵乌克兰首都基辅，中国驻乌克兰大使范先荣、乌副外长叶宁和卫生部副部长利亚什科等到机场迎接。

范先荣在讲话中表示，新冠疫情发生以来，中乌始终坚定相互支持。当前全球疫苗需求缺口巨大，中国克服供需紧张的困难，积极支援乌克兰，充分展示了中乌战略伙伴关系的内涵和两国深厚的传统友谊，相信中国疫苗能够帮助乌克兰人民战胜疫情。中国愿意为乌克兰战胜疫情、恢复经济提供帮助和支持。

叶宁表示，中国政府及时向乌方提供疫苗支持，帮助乌抗击疫情，彰显了乌中友好和传统友谊。乌总统泽连斯基正致力于推动乌疫苗接种工作，中方的疫苗将助力乌疫情防控，帮助乌经济社会恢复发展。

利亚什科代表乌方感谢中国政府和中国人民向乌提供疫苗帮助，希望同中方继续合作，尽早取得抗击疫情的彻底胜利。

去年12月，乌克兰方面与中国科兴公司签署新冠疫苗采购合同。本月初，乌卫生部批准科兴疫苗紧急使用注册申请。

作为科兴疫苗在乌采购商，乌克兰莱克希姆制药集团发展部总监连斯基此前在接受新华社采访时表示，乌方非常重视并看好与科兴公司的合作，此次疫苗采购为两国在重要药品的研发、生产、供应等各领域合作提供了契机，双方应继续挖掘合作潜力。

乌克兰卫生部25日发布的数据显示，截至当天，该国累计新冠确诊病例1596575例，累计死亡31135例，累计治愈1283020例。

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