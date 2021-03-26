新华社安卡拉3月25日电 当地时间3月25日，国务委员兼外长王毅在安卡拉同土耳其外长恰武什奥卢举行会谈。

王毅表示，近年来，在两国元首关心指导下，中土战略合作关系取得长足发展，特别是新冠疫情期间，两国守望相助、共克时艰，中土关系经受住考验，双方人民之间的友谊进一步加深。今年是中土建交50周年，两国关系面临继往开来的历史时刻。中方愿同土方共同努力，增进相互信任，深化互利合作，推动中土战略合作关系迈上新台阶。

王毅说，中方支持土方坚持独立自主政策，尊重土方根据自身国情选择的社会制度、经济模式、发展道路。涉疆问题的实质是反暴恐、反分裂问题，希土方在事关中方核心利益和重大关切问题上继续给予中方理解和支持。

王毅说，中方将支持土方抗击疫情直到取得彻底胜利，相信中土传统友谊会在共同抗疫中得到进一步提升。一些势力试图把疫苗政治化、标签化，这显然不利于国际抗疫合作，理应受到各国抵制。

王毅表示，中土合作是全方位的。双方要充分发挥两国间各类合作机制的作用，加强政策沟通协调，扎实推进土优质产品对华出口、本币互换、大项目等领域合作，扩大两国人文交流，实现更高水平互利共赢。

王毅强调，中方愿同土方加强战略协调，共同支持多边主义，反对单边行径，维护好以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，共同构建人类命运共同体。中方本着客观公正态度，根据大多数国家意愿提出实现中东安全稳定的五点倡议，愿同土方一道努力维护地区和平稳定。欢迎土代表团参加北京冬奥会。

恰武什奥卢表示，土方恪守一个中国原则，致力于进一步提升土中战略合作关系，不会参与任何反华行动，不允许在土境内出现针对中国的暴恐行为。土方高度赞赏并期待同中方进一步深化疫苗合作，反对将疫苗政治化，愿同中方共同推进人类卫生健康共同体建设。土方希同中方加强大项目合作，深化“中间走廊”计划同“一带一路”倡议对接，扩大对华出口，拓展人文交流。欢迎双方互设文化中心。土方赞赏中方提出实现中东安全稳定的倡议，愿同中方在中东问题上加强沟通协调。希中方积极参与阿富汗问题伊斯坦布尔进程。土方一贯主张，体育不应同政治扯上任何关系，欢迎中方举办冬奥会，支持土体育健儿积极参加北京冬奥会。土方期待与中方共同维护多边体系。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

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