新华社安卡拉3月25日电 当地时间3月25日，土耳其总统埃尔多安在安卡拉会见国务委员兼外长王毅。

埃尔多安请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿，热烈祝贺中国共产党成立100周年。埃尔多安表示，土正义与发展党期待同中国共产党加强交往，为世界政党交流合作作出贡献。今年是土中建交50周年，土方高度重视发展对华关系，坚决反对各种形式的恐怖主义，愿同中方建立更为密切的联系和交流，引领土中关系进一步深入发展。

埃尔多安说，我本人公开接种中国新冠疫苗，用实际行动向土民众和全世界展示了中国疫苗的安全性和有效性。土方愿同中方继续深化疫苗合作，并探讨开展三方疫苗合作。土方期待加强双方高层交往，增进彼此互信，用好现有合作机制，推动土“中间走廊”计划和“一带一路”倡议对接，深化互联互通、基础设施建设、投资等领域合作，促进双边贸易平衡发展，推动使用本币结算。土方高度重视中方刚刚提出的实现中东安全稳定的倡议，愿就中东事务加强同中方的沟通协作。

王毅向埃尔多安转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，在中国共产党领导下，中国已成功找到一条符合自身国情的发展道路，正在开启全面建设社会主义现代化国家新征程。中方愿深化中土友好合作，加强双方治国理政经验交流。

王毅说，中方愿同土方以两国建交50周年为契机，落实两国元首达成的重要共识，承前启后，继往开来，推动中土战略合作关系健康稳定发展，为两国人民带来更多福祉。

王毅强调，双方要继续在涉及彼此核心利益问题上相互理解和支持，坚持互不干涉对方内政，切实维护好中土关系政治基础。中方愿继续为土方抗疫提供支持，充分释放两国疫苗合作的正能量。双方要推进“一带一路”倡议和“中间走廊”计划对接，深化5G、人工智能、大数据、数字经济等高新技术领域合作，稳步推进大项目合作，实现互利共赢。中方将鼓励更多中国企业进口土优质产品，加大对土投资。中土都是重要的新兴经济体，应加强团结协作，深化执政党交流，共同捍卫中土两国的发展权利和广大发展中国家共同利益。

同日，王毅还同土外长恰武什奥卢举行会谈。

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