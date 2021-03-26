一些国家通过举办或参与大型冰雪赛事，促进相关产业的繁荣发展；一些国家通过成熟的培训体系，培养大量冰雪爱好者，也源源不断地输送专业人才。政府、学校、产业等各方合作，推动冰雪运动项目更好向大众普及

美国

完备设施促进冰雪运动产业发展

本报记者 李志伟

记者居住的美国首都华盛顿特区周边有10多家滑冰场。进入冬季，每天都能看到很多父母带着孩子前来滑冰锻炼。

在美国，最受欢迎的冬季运动项目包括冰球、冰壶、雪橇、高山滑雪、单板滑雪、花样滑冰等。美国高山滑雪项目有近百年的传统。科罗拉多州阿斯本雪堆山滑雪场公共关系主管杰夫·汉勒表示，滑雪已成为根植于每一个美国家庭的传统爱好。

目前，全美分布着470多个滑雪胜地。为吸引更多民众参与冰雪运动，所有滑雪场都提供教学课程和可租赁的滑雪装备。科罗拉多州布雷肯里奇滑雪场提供滑雪和滑雪板两种课程，分为入门、中级、高级3个等级。滑雪场对3—14岁和15岁以上学员进行分组教学，民众可报名6人小班课程，也可选择一对一教学。每年1月，美国宾夕法尼亚州、纽约州、科罗拉多州等十几个州还会开展“学习冰雪运动月”活动。活动期间，各滑雪场都为初学者提供滑雪课、缆车费、设备租赁等方面的优惠套餐。

美国很多地区还建有冰雪运动博物馆。这些博物馆促进了民众对冰雪运动的了解，也成为当地颇具特色的人文地标。在犹他州帕克城的阿尔夫·恩根滑雪博物馆，人们可以了解滑雪运动的发展历史、滑雪装备发展等情况。当地还建有2002年盐湖城冬奥会博物馆。在那里，人们能看到该届冬奥会的奖牌、火炬、各国运动员的运动服等展品，交互式体验区则让访客沉浸式感受盐湖城冬奥会的精彩瞬间。

在为广大民众参与冰雪运动创造便利条件的同时，美国还将运动设施与冬季旅游深度融合，拉动各地旅游业和地区经济发展。当前，全美滑雪场都配套建设了规模不一的度假村，很多美国民众以家庭出行的方式去滑雪场度假。完备的设施极大地促进了美国冰雪旅游业的发展。据统计，每年的冬季旅游季，美国民众在滑雪场、酒店、度假村、餐厅、杂货店和加油站等都有大量支出。据当地媒体报道，冰雪运动旅游产业每年为该国经济贡献的产值多达约200亿美元。其中，滑雪产业形成的产值大多数都流向了农村或偏远地区，成为振兴农村经济的重要组成部分。

在北美市场，北美职业冰球联盟的产值甚至超过了美国职业篮球联盟。这不仅归功于该国发达的冰雪运动产业，也与完善的运动人才培养体系密不可分。在美国，冰雪运动以遍布全国的社区俱乐部为基础，囊括花样滑冰、冰球等多种项目。以底特律滑冰俱乐部为例，该俱乐部既有专业水准的滑冰运动员，也有初级入门教程，许多孩子在这里学习滑冰运动的基本技巧。这些俱乐部成为美国冰雪运动项目的人才储备库，输送着大量专业选手。

奥地利

采取措施为中小学生提供冬季运动支持

本报记者 花 放

1956年，第七届冬奥会在意大利科尔蒂纳丹佩佐举行。在比赛中，奥地利高山滑雪运动员托尼·塞勒一举摘得三金，成为首位在一届冬奥会上包揽3枚高山滑雪项目金牌的运动员。那次冬奥会取得的佳绩极大促进了该国人民的滑雪热情。冰雪运动带动冰雪游，冬季旅游业成为奥地利支柱产业之一。据统计，在2018—2019年冬季，奥旅游业总收入高达149亿欧元（1欧元约合7.8元人民币）。当前，冬季旅游业占奥地利国内生产总值约15%，每年为该国创造数十万工作岗位。

尽管拥有发达的滑雪运动产业，但近年来，奥地利本国的滑雪人口却呈现下降趋势，滑雪成本的不断攀升成为主要原因之一。以伊施格尔地区为例，当地滑雪场的缆车成人日票价格在过去30年里上涨了一倍多，从26欧元涨到58欧元。据统计，截至2019年，奥地利滑雪人口比例已从上世纪90年代的60%降至36%。其中，青少年和儿童参与滑雪的人数也呈现下降趋势。

滑雪课曾是奥地利中小学生的必修课。由于成本不断提高等原因，该国政府于1996年将这一课程取消。维也纳业余活动和旅游研究所专家彼得·策尔曼分析指出，没在学校上过滑雪课的民众对冬季运动普遍兴趣较低。如果不加以引导，未来的孩子也有可能远离冰雪运动。

为扭转滑雪参与人数不断减少的现状，重新培养少年儿童对冬季运动的兴趣，在该国体育部、教育部、滑雪协会等多个机构的联合倡议下，奥地利于2010年设立了“冬季运动周”服务平台，为中小学生提供一系列冬季运动支持措施。

当前，奥地利各联邦州根据自身情况，在该服务平台上公布促进青少年参与冬季运动的政策措施。以拥有最多雪场的奥地利蒂罗尔州为例，该州滑雪场缆车的成人日票价格平均约为50欧元。2019—2020年滑雪季期间，该州教育局与当地多家缆车公司协商，为在平台网站提前报名的学生提供专门的缆车日票。其中，15周岁以下的学生可获得免费缆车票；15周岁以上但未进入高等教育阶段的成年学生，一张日票的价格则为5欧元。

对于没有滑雪装备的学生，只要提前在服务平台报名申请，每天仅需花费5欧元就能租赁一整套装备。此外，学生仅需花费2.5欧元便可以购买滑雪意外险，赔付额高达约8万欧元。学生家庭如果难以承担滑雪学习费用，可向蒂罗尔州或奥地利联邦政府申请最高额度分别为125欧元和180欧元的援助资金。

奥地利政府表示，计划将滑雪课重新“带回”学生课程表，但这一项目的资金来源尚未最后确定。奥地利教师工会主席保罗·金贝格认为，让更多学生体验滑雪运动有助于冰雪产业实现更好发展，应呼吁缆车运营商等产业各方共同分担学校滑雪课费用。

俄罗斯

人才选拔培训机制助力培养冰球名将

本报记者 殷新宇

奥维奇金是很多俄罗斯冰球运动爱好者的偶像。1985年出生于莫斯科的奥维奇金幼年就开始练习冰球，之后加入著名的莫斯科迪纳摩俱乐部。犀利的进攻是这位俄罗斯前锋的“杀手锏”。

在俄罗斯，不少希望走上职业冰球道路的青少年正在“复制”奥维奇金的成长历程。莫斯科居民娜达莉亚告诉记者，她的儿子从3岁开始学习冰球，“护具、冰鞋、球杆等装备数不清换了多少，参加各类夏令营和比赛的开销也不低。”尽管投入不菲，娜达莉亚仍然为儿子找到自己喜欢的事业感到高兴。娜达莉亚的儿子曾在多所冰球学校学习，现在是俄罗斯青年冰球联盟的一员。进入该国顶级的大陆冰球联盟是这位18岁青年目前最大的梦想。

冰球在俄罗斯有上百年的传统，是当地名副其实的“第一运动”。在浓厚的文化熏陶中，一代代俄罗斯人都对这项运动怀有深厚的情结。

近年来，俄罗斯冰球国家队长期位列世界强队。俄大陆冰球联盟及其下属各项联赛为国家队输送了众多优秀冰球选手。此外，成熟的青少年冰球人才选拔培训机制也为俄罗斯培养了大量专业人才。马克西姆是一名冰球教练，他告诉记者，俄罗斯有包括“迪纳摩”“北极熊”等在内的不少冰球学校，这些学校大多由专业俱乐部开办。孩子们通常在5岁时参加俱乐部举行的选拔考试，通过后进入相应的冰球学校学习。

进入学校后，学生每周需接受5次以上培训，课程设置从基本滑冰技巧到冰球项目的进攻防守等各项技能，学习内容随着孩子年龄增长循序渐进、逐渐深入。此外，学生还要经常参加各俱乐部间的同龄组比赛。经过多年的教育选拔，最优秀的“好苗子”有机会在十六七岁时与俱乐部签约，成为职业冰球运动员。为了尽可能留住有天赋的运动人才，一些冰球学校为学生提供费用支持，减轻其家庭负担。在一些冰球学校，通过选拔考试的孩子可以免费学习。还有的学校为家庭困难的学生申请奖学金，帮助他们获得免费装备。

对更多的俄罗斯家长来说，冰球是对孩子强身健体十分有益的运动项目。阿娜斯塔西娅的儿子谢辽沙小时候体质不好，医生建议他多运动。阿娜斯塔西娅表示，谢辽沙从4岁开始学习冰球，如今身体变得强壮多了。“冰球运动有助于锻炼身体素质和意志品质，还能培养集体协作精神。”

近年来，俄罗斯政府不断出台政策，进一步推动冰球等冬季运动项目的普及。2020年，俄罗斯体育部推出“体育是生活常态”计划。根据该计划，俄将在2021—2023年建成并投入运营6个地区冰球中心。俄罗斯国家杜马议员、奥运冰球冠军费迪索夫在接受俄媒体采访时表示，俄罗斯正在努力把冰球运动推广至普通学校。为推动冰球项目在偏远地区的普及，俄将在这些地区建设更多相关设施，加大教练培训力度。

法国

举办大型冰雪赛事打造“城市名片”

本报记者 刘玲玲

法国城市夏蒙尼坐落在阿尔卑斯山最高峰——勃朗峰脚下，四周雪山环绕，风景秀丽，是全球最佳滑雪胜地之一。每年9月中旬至次年4月，这里吸引着来自世界各地的冰雪运动爱好者。

夏蒙尼是1924年首届冬季奥运会的举办地。法国山地集群协会负责人罗拜尔认为，冬奥会的举办为夏蒙尼及其周边打造和升级冰雪运动基础设施提供了绝佳机会。首届冬奥会后，该市市政部门将冰雪运动纳入城市发展规划，修建了多处滑雪赛道和体育运动中心，成为欧洲最早一批“滑雪天堂”。

如今，夏蒙尼附近有13家大型滑雪场和上百条雪道，总长度达100多千米。该市所在的萨瓦勃朗峰地区拥有18处滑雪大区、114家滑雪场，是世界最大的滑雪旅游目的地之一。滑雪场的雪道分为初级、中级和高级3种，分别以绿色、红色和黑色3种标识区分，让不同水平的游客都能在此享受滑雪运动的乐趣。

除夏蒙尼外，法国城市格勒诺布尔和阿尔贝维尔也分别在1968年和1992年举办冬奥会。在举办多届冬奥会的同时，法国还是多个地区、国家和世界级滑雪赛事的举办地，例如2009年世界高山滑雪锦标赛、每年在上萨瓦省伊泽尔谷举办的阿尔卑斯高山滑雪比赛等。2018年，世界高山滑雪锦标赛举办权再次花落法国，将由滑雪胜地库尔舍瓦勒和梅里贝勒两座城市于2023年联合举办。

罗拜尔表示，大型赛事的举办有助于打造“城市名片”，国际级别的专业场馆和赛道也对冰雪运动爱好者具有极大吸引力，这些因素都极大促进了法国各地冰雪旅游业的发展。夏蒙尼市旅游中心的数据显示，该市每年接待游客数量超过450万，其中51%来自法国，49%来自其他国家和地区。阿尔贝维尔在冬奥会举办后知名度得到极大提升，其每年接待的游客中，外国游客数量占比从赛事举办前的1%大幅提升至40%。

据统计，截至2020年，全法共有220所滑雪学校，1.7万名专业教练。大型赛事的举办也促进了法国相关教育培训行业的完善。冬奥会举办后，夏蒙尼于1943年成立了法国国立滑雪登山学校。如今，该学校已发展成为法国专业滑雪教练的资格认证学校。根据该国滑雪专业协会的规定，专业滑雪教练需在该校接受3年培训并通过相应考试，即使是专业运动员也要通过全科考核。严格的教练培训体系让众多滑雪运动爱好者能得到专业科学的技术指导，也为法国滑雪运动的有效普及进一步提供了保障。

图片说明：

图①：在法国夏蒙尼市的一座滑雪场，民众正在滑雪。

资料图片

图②：在美国弗吉尼亚州阿灵顿县的一家露天滑冰场内，当地居民正在滑冰。

本报记者 李志伟摄

图③：一群奥地利学生在老师的带领下体验滑雪运动。

奥地利“冬季运动周”服务平台网站供图

图④：在俄罗斯莫斯科迪纳摩冰球学校内，两名学生正在进行训练。

俄罗斯莫斯科迪纳摩冰球学校供图

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 17 版）

(责编：胡永秋、牛镛)