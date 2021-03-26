本报驻意大利记者 韩 硕

当地时间3月24日，塞尔维亚全国举行多场活动，悼念22年前北约轰炸南斯拉夫联盟共和国遇难者。

塞尔维亚总统武契奇24日晚在贝尔格莱德举行的纪念仪式上说，北约在没有得到联合国安理会授权情况下对一个主权国家发动袭击，是“严重的犯罪行为和侵略行为”。塞尔维亚已经重新获得力量和尊严，不再是过去遭受苦难的国家。他说，塞尔维亚正努力和北约成员国重建关系，但永远不会忘记1999年所发生的事。

武契奇表示，塞尔维亚人民眼含泪水地回想起当时如何与那些残忍且傲慢的国家抗争，回想起“我们如何失去了父亲、爱人和孩子”。他指出，迄今还没有人为这一侵略罪行负责。

塞尔维亚国际政治经济研究院“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨表示：“塞尔维亚人民依旧深刻铭记从1999年3月24日一直持续到6月9日的炸弹袭击。在动乱和侵略发生的几个月里，很多平民失去生命。历史不该被忘记，我们的国家和人民必须继续努力，取得进步，不断变得更加强大。”

1999年3月24日19时58分，北约在没有得到联合国安理会授权的情况下开始对当时的南联盟进行轰炸。长达78天的轰炸致使超过3500人遇难、约1.25万人受伤，造成至少300亿美元的财产损失。2003年2月，南联盟更名为塞尔维亚和黑山。2006年6月3日，黑山宣布独立；同月5日，塞尔维亚宣布继承塞黑国际法主体地位，成为独立国家。

（本报罗马3月25日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 16 版）

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