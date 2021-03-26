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尼日尔发生多起恐袭事件

本报驻南非记者  邹  松
2021年03月26日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　连日来，尼日尔多地发生恐怖袭击事件。3月24日，尼西南部蒂拉贝里大区的两个村庄遭遇恐怖袭击，截至发稿时已有至少10人死亡。

　　3月21日，塔瓦大区的3个村庄遭遇恐怖袭击。当时恐怖分子驾驶多辆摩托车，持自动武器向平民扫射，造成137人死亡。15日，一群骑摩托车的武装人员袭击了蒂拉贝里大区的居民。当时人们正从尼日尔与马里交界的一处乡镇集市返回，袭击者从不同方向拦停并引燃汽车，同时向平民开枪，造成65人死亡。1月2日，蒂拉贝里大区的村庄还遭受过另一起袭击，恐怖分子杀害了约100名平民。

　　目前，尼日尔政府尚未确认一系列恐怖袭击的幕后主使，但安全部门表示，极端组织“伊斯兰国”近期在尼日尔和马里交界地区很活跃，“基地组织”分支机构和当地少数民族武装的活动也使该地区的安全形势进一步恶化。尼日尔政府发言人阿卜杜勒—拉赫曼表示，“恐怖分子正系统性地针对平民展开袭击，其恐怖和野蛮程度令人发指”，政府会将这些恐怖分子绳之以法，恢复当地的和平稳定。

　　国际社会对尼日尔安全形势高度关注。联合国秘书长古特雷斯23日呼吁尼日尔政府全力查明真相并迅速将肇事者绳之以法。他重申，联合国支持尼日尔政府和人民为防止和打击恐怖主义、暴力极端主义和有组织犯罪所做的努力。他敦促萨赫勒地区各国继续努力，与区域组织和国际伙伴密切合作，应对恐怖主义、暴力极端主义和有组织犯罪的严重威胁。非盟委员会主席马哈马特22日对尼日尔再次发生针对平民的恐怖袭击表示愤慨和关切，强调“迫切需要加强萨赫勒地区的反恐斗争”。

　　尼日尔地处萨赫勒地区，长期以来深受恐怖主义威胁。据联合国难民署统计，萨赫勒地区正成为世界上难民增长速度最快的地区之一，目前该地区已收容约85万难民。在今年2月的萨赫勒五国峰会上，乍得宣布将向布基纳法索、马里、尼日尔三国交界地带派遣1200名士兵，以加强地区反恐力量。

　　（本报约翰内斯堡3月25日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年03月26日 16 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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