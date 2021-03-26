梅齐楚

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅应邀于3月18日至19日在安克雷奇市同美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文举行中美高层战略对话。这是美国新一届政府就职50多天来中美高层首次面对面沟通。作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，中美关系走向不仅攸关中美两国人民的切身福祉，也关乎世界和平、稳定与繁荣，此次对话备受两国和国际社会高度关注。对话既有激烈交锋，也有坦率深入沟通，双方互动将对构筑新时代中美关系产生深远影响。纵观此次对话，有很多值得回味的看点。

看点一：

对话形式新、议题广、时间长

此次对话选在阿拉斯加州的安克雷奇市，这是北京和华盛顿的“中间点”。美方国务卿、总统国家安全事务助理联袂同中方主管外交事务的主要负责人进行“2+2”对话，这不论对中美双方来说还是在中美交往史上都是前所未有的。双方围绕国内政策、外交政策、双边关系分别进行了3场对话，涵盖双边、地区、全球广泛议题，时长近9个小时。以上都凸显了中美关系的广度和深度，也反映出当前中美关系的重要性和复杂性。

看点二：

不同寻常的开场白

此次对话从一开始就火药味十足。美方不顾外交礼仪，超时发言，对中国的内外政策进行无端攻击指责，企图将中方置于被告席，当着媒体刻意示强给国内看，给其他国家看。在此之前，美方已经搞了一系列“小动作”营造所谓强势地位，包括否认对话是战略对话，拉拢盟友发表针对或影射中国的消极言论，甚至在对话前一天以所谓香港问题对中国官员进行制裁。面对美方恶意挑衅，杨洁篪主任、王毅国务委员兼外长针锋相对，义正辞严阐明中方立场，脱稿即席发言，驳斥美方污蔑，详述美方罪状，直击美方痛处，打了美方一个措手不及。美方未占便宜心有不甘，又来一轮狡辩，也被中方完全压制。杨洁篪主任一句“美国没有资格居高临下同中国说话，中国人不吃这一套”掷地有声，王毅国务委员更是直呼美方应彻底放弃动辄干涉中国内政的霸权行径，改改这个“老毛病”。两轮交锋在全世界面前全程直播，沉重打击了美方的嚣张气焰。美方本想给中方上堂课，不料中方反守为攻，向世界展示了一堂教科书式的外交反击课。中方表态在国内引发热烈反响，也引起国际社会特别是被美长期霸凌国家的强烈共鸣，必将载入中美关系史册。

看点三：

中美短兵相接、相互火力侦察

这次对话被外界看作中美双方对彼此的一次重要火力侦察，意在相互摸底。中方抱着改善中美关系的诚意和善意，同时对美国对华政策本质也有着清醒认识。美方在对话前曾表示拜登政府正在拟定对华政策，将利用此次会面进一步研判两国关系的发展方向。在对话中，中方清晰展示了捍卫自身主权安全发展利益的坚定立场，让美方进一步认识到仗势压人、傲慢偏见那一套在中国这里行不通。沙利文说，美方头脑清醒地来，头脑清醒地离开。希望美方是真的清醒认识到中方的决心和意志，改弦更张，而不是变本加厉，在错误的道路上越走越远。中方将继续听其言、观其行。

看点四：

中美关系向来不是单一维度的

值得注意的是，中美吵归吵、斗归斗，但并没有掀翻桌子，也不是要一拍两散。从会后双方吹风和有关新闻稿来看，尽管双方都承认两国存在重大分歧，也还是提到要开展合作，都表示希望继续这种高层战略沟通，也都认同应在气候变化、伊朗核、阿富汗、朝鲜半岛、缅甸等国际和地区问题上继续开展沟通与合作。中方与美方进行对话、合作的大门始终敞开，但任何形式的对话与合作都应建立在相互尊重和平等互利的基础上。新时代的中美互动绝不会再回到过去那种美方单方面主导，想合作就合作、想停止就停止的不健康模式。中方不会为了对话而对话，也不会接受以解决美方单方面关切为前提的对话。对话不能是美方单方面拉单子，而是要均衡解决双方的关切。这些都是中方通过这次对话向美方传递的有力信息。

50年前，前中美两国领导人打破坚冰，重新打开交往的大门，靠的是跨越意识形态鸿沟，相互尊重，求同存异，聚焦共同利益。当前，中美关系已经步入了新的时代，同样需要遵循这种相互尊重、求同存异的精神，构筑中美互动新模式，让两国人民和世界人民从中美合作中不断受益。美方应顺应历史潮流，正确看待中国和中美关系，同中方一道走出一条相互尊重、和平共处、合作共赢的新路，而不是开历史倒车。

（作者为国际问题观察员）

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 16 版）

(责编：胡永秋、牛镛)