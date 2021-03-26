本报驻意大利记者 叶 琦 韩 硕

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最新发布的《2021年联合国世界水发展报告》再次聚焦全球水资源日益紧缺的形势。专家指出，加强水资源保护迫在眉睫，科学管理水资源是全面实现可持续发展目标的关键决定因素。

“珍惜水、爱护水”是2021年“世界水日”的主题。在3月22日“世界水日”当天，联合国教科文组织代表联合国水机制发布《2021年联合国世界水发展报告》，聚焦“水的价值”这一话题，强调人类应更多关注水资源无法用价格来衡量的巨大价值。

联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱表示，全球超过20亿人深陷缺水困境，解决水资源短缺危机刻不容缓。到2030年，如果不采取任何措施，人类用水缺口将达到40%。

水资源紧缺问题日益严峻

法蒂玛·哈桑·穆罕默德是5个孩子的母亲，每天为了饮水和做饭，需步行至20多公里外的水源地取水。法蒂玛居住的吉布提是世界上水资源最匮乏的国家之一，这里的水质很差，即便步行12个小时才能取到的最佳水源，也导致法蒂玛罹患了多种疾病。

法蒂玛并非个例，在全球范围内，超过20亿人生活在缺水严重的环境中，水的日益匮乏是世界上最紧迫的问题之一。根据《2021年联合国世界水发展报告》，在过去100年中，全球淡水使用量增长了6倍。报告起草者之一、联合国教科文组织世界水资源评估署协调员兼主任米歇拉·米利托表示：“世界淡水储量有限但需求不断增加，愈演愈烈的缺水问题对人类生产与生活构成威胁，并严重威胁全球粮食安全和脆弱的水生态系统。”

当前，全球每3人中就有1人无法获得安全饮用水。数据显示，到2025年，全球将有35亿人面临缺水，到2050年，全世界将有57亿人每年至少有一个月遭遇严重缺水。

报告指出，在非洲，27个最缺水国家的淡水拥有量仅占整个非洲的7%；在中东地区，85%以上的人口生活在缺水条件下；在拉丁美洲和加勒比地区，水资源紧张加剧了一系列冲突，农业、水电、采矿甚至居民生活与卫生领域都在争夺稀缺的水资源；在亚洲及太平洋地区，人口增长、城市化以及工业化的不断发展，导致用水竞争更加激烈，不仅威胁农业生产和粮食安全，也导致了水质的进一步恶化。此外，气候变化也在进一步加剧全球水资源压力。

多方积极探索改善水资源管理

水资源紧缺现状凸显了改善水资源管理的迫切需求。近年来，一些国际组织和国家积极探索改善水资源管理的各种手段，加大水资源保护力度，提高水资源利用效率。

米利托表示，“科学管理水资源是全面实现可持续发展目标的决定因素”。不少专家建议，改善管理水资源需要探索建立一套衡量水资源各个方面价值的标准体系和综合机制。

“提高水的科学管理和利用价值，首先需要依靠科技。粮农组织目前正通过卫星遥感数据帮助各国监测农业水分生产率，查明水分生产率差距并找到解决办法。通过提高用水效率，我们可以增加用同等水量种植的作物数量，并为更多人口提供粮食。”联合国粮农组织土地和水利司副司长萨莎·库·奥西马表示。

2018年，联合国粮农组织与国际水管理研究所合作对埃塞俄比亚古河水库灌溉计划进行调查评估，根据遥感数据设计提高灌溉用水生产率的农业活动和方案，包括在数据显示地下水充足的生长季节减少灌溉用水。

在埃及，国际水管理研究所与联合国粮农组织等机构合作，为农民开发了一个移动应用程序，提供当地水和植被状况信息，帮助农民确保在适当气候条件下种植适当作物，充分利用每滴水的价值。

水资源税费作为水价中反映资源稀缺性、促进节水和增加财政收入的经济工具，目前已在英国、丹麦、德国、荷兰、以色列等许多国家采用，以达成水环境保护、节约用水、缓解用水压力等多个目标。

中国早在2016年就在河北开展水资源税征收试点，并于2017年将水资源税试点扩大至北京、天津、山西、内蒙古等地区。

重新认识“水的价值”至关重要

当前，在全球范围内有超过30亿人和2/5的医疗机构缺乏足够的水清洁设施。“疫情更加凸显水资源和卫生设施的重要性。”联合国水机制主席兼国际农业发展基金会主席吉尔伯特·洪博表示，目前还有很多人无法得到足够的安全水源保障，同时很多水资源被浪费或破坏，大约80%的废水未经任何处理就被排放到环境之中。报告认为，对“水的价值”缺乏认知是导致其被浪费和滥用的主要原因。

米利托表示，对于水资源价值评估不完善、管理不当及挥霍，导致水资源成为不可控的巨大变数。洪博认为，认识、衡量和表现水的价值，并将其纳入决策，在水资源日益稀缺、人口增长和气候变化压力不断增大的背景下尤为重要，对于实现可持续和公平的水资源管理以及联合国《2030年可持续发展议程》的发展目标非常关键。

塞内加尔水利与卫生部长塞里尼·姆巴伊·蒂亚姆表示，疫情防控背景下，人类应该更加重视水的重要性及面临的挑战，每个人都应珍惜水资源，有责任保证水的可持续利用。

联合国粮农组织首席经济学家马克西莫·托雷罗表示，加强水资源保护和管理，需要各国加强合作，整合各方利益、多管齐下，兼顾社会、经济和环境考量，并注重技术、法律框架和总体政策环境。

“中国一直致力于实施最严格水资源管理制度，利用税收杠杆调节作用，强化对水资源使用的调控能力，倒逼用水主体转变用水模式，有效抑制不合理用水需求，促进水资源节约保护，推动经济转型。”世界资源研究所中国食品与自然资源部主任付晓天在接受本报记者采访时表示，2020年9月《中华人民共和国资源税法》正式实施，对取用地表水或者地下水的单位和个人试点征收水资源税，水资源税根据当地水资源状况、取用水类型和经济发展等情况实行差别税率，为水资源税改革试点提供了法律依据，目前税收调节发挥的作用明显。

（本报罗马3月25日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 16 版）

(责编：胡永秋、牛镛)