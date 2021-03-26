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沙特王储穆罕默德会见王毅

2021年03月26日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社沙特阿拉伯未来新城3月24日电  （记者涂一帆）当地时间3月24日，沙特王储穆罕默德在未来新城会见国务委员兼外长王毅。

　　王毅表示，沙特是中国在中东地区的重要战略伙伴，发展对沙关系是中国中东政策优先方向。中方坚定支持沙方维护国家主权、民族尊严和安全稳定，反对任何势力以任何借口对沙特内政指手画脚；坚定支持沙方积极探索适合国情的发展道路，愿同沙方加强发展战略对接，助力沙实现“2030愿景”；坚定支持沙特在地区发挥更大作用，愿同沙方携手促进中东和平、稳定和发展。王毅说，感谢沙方在涉疆、涉港、涉台等问题上给予中方有力支持。当前形势下，中沙应进一步加强团结协作，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，反对单边霸凌和干涉他国内政，捍卫发展中国家共同利益。

　　穆罕默德表示，沙方高度重视沙中全面战略伙伴关系，愿继续深化双方在原油贸易、石化、核能等能源领域合作，培育5G、数字、电信等非石油经济新增长点，加强反恐安全等合作，推动两国关系迈上新台阶。沙特坚定支持中方在涉疆、涉港等问题上的正当立场，反对以任何借口干涉中国内政，反对个别势力挑拨中国同伊斯兰世界关系。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月26日 03 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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