新华社布达佩斯3月25日电 （记者袁亮）3月24日，匈牙利总统阿戴尔在布达佩斯会见到访的中国国务委员兼国防部长魏凤和。

阿戴尔说，近年来匈中关系快速发展且日益紧密。中国抗击疫情及疫后经济复苏取得巨大成就，令世人瞩目。中国提供疫苗支持为匈战胜疫情带来希望，匈方对此深表感谢。希望两国继续加强抗疫、经贸、旅游及军事等各领域合作，推动匈中全面战略伙伴关系深入发展。

魏凤和介绍了中国两会情况和经济社会发展取得的成就。他说，中方始终视匈牙利为好兄弟、好伙伴，愿与匈方继续深化各领域合作。魏凤和还向阿戴尔介绍了新疆建设发展的真实情况，驳斥了美西方的谎言和不实指责，表示中方坚决反对、强烈谴责欧盟和美国、英国、加拿大等国以所谓新疆人权问题为借口对中国实施单边制裁，赞赏匈方在新疆等涉华核心利益问题上给予中方坚定支持并仗义执言。他同时强调，中国军队愿与匈牙利军队拓展深化军事交流与合作，推动两军关系再上新台阶。

同日，匈副总理谢姆延会见魏凤和。

25日，魏凤和与匈国防部长班格举行会谈，就两国两军关系及国际和地区形势深入交换意见。

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 03 版）

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