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“中国朋友为我们畅通脱贫致富的路”

本报驻南非记者  李滢嫣
2021年03月26日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，由中国电建市政集团东非公司承建的肯尼亚乡村公路444标段第二条支路顺利通车。该标段位于肯尼亚西部，穿过埃尔格约—马拉奎特、瓦辛基苏两郡，全长29.3公里。

　　凯米莉是瓦辛基苏郡埃尔多雷特市附近乡村的农民。过去，她要挑着上百公斤自家种植的玉米去城里卖，光路上就得走一天一夜。雨季来临时，道路泥泞湿滑，村民们的出行更加困难。公路通车后，凯米莉可以搭乘公共巴士进城，出行时间大大缩短，更多的农产品开始更快地卖到城里去。凯米莉已经计划学习使用互联网，以便为自家农产品打开更广销路。“这条公路拉近了我们乡村与城市的距离。”凯米莉说。

　　在肯尼亚，很多贫困地区的基础设施建设不完善，城乡间也多为非硬化道路，极大阻碍了当地发展。为改变这一状况，肯尼亚提出“一万公里公路建设计划”，旨在通过5年时间修建1万公里公路，以提升国内交通基础设施水平。几年来，有多家中资企业中标并参与承建了多条公路。其中，中国电建市政集团东非公司就承担了12条公路的建设任务。

　　据444标段项目负责人王洪涛介绍，该标段公路所在地区主要以农业生产为主，是肯尼亚玉米和小麦主产区之一。“444标段的通车将使当地农产品的运输和销售更加便捷，村民们的致富门路更加广阔。”

　　迪士特里在埃尔多雷特市经营着一家家政企业。此前，公司经常面临“招工难”。现在，更多道路开始畅通城乡，每天都有村民们搭乘汽车进城务工，公司终于不愁人手紧张问题了。迪士特里说：“进城务工的员工们收入不断提高，大家都非常高兴。”

　　瓦辛基苏郡郡长曼达古表示，中国企业工作非常用心，将一条条崭新的公路铺到大山深处，通到乡亲们家门口。“这些公路帮助盘活贫困地区的资源，促进了当地乡村特色产业发展，村民们的日子越来越好。感谢中国朋友为我们畅通脱贫致富的路。”

　　（本报约翰内斯堡电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年03月26日 03 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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