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多国专家学者等发表联合声明呼吁

加强同中国合作  应对全人类挑战

2021年03月26日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报巴黎3月25日电  （记者刘玲玲）当地时间24日，法国席勒研究所在其官方网站上发表一份由多国专家学者等签署的联合声明，呼吁西方国家加强与中国合作。

　　声明指出，近段时间以来，西方国家一些智库的研究报告和媒体报道关于中国的描述并不真实。中国拥有悠久的历史文明。如今，拥有14亿人口的中国正努力争取在世界舞台上应有的平等地位。中国把科技创新放在国家发展全局的核心位置。得益于坚持以人民为中心的理念以及中国人民的非凡努力，数亿民众摆脱贫困。中国人民对未来更加乐观，对中国政府更有信心，这一趋势通过中国有效控制新冠肺炎疫情得以印证和加强。

　　声明强调，西方国家“应该同中国加强合作，而不是寻求对抗”，在文明对话的框架内，探索如何解决全人类面临的共同挑战。

　　声明表示，签署本声明的专家学者等或在中国长期工作生活过，或经常赴华旅行，都亲身见证和感受了中国发生的巨大变革。

　　截至记者发稿时，来自法国、德国、西班牙、墨西哥、意大利、俄罗斯、埃及、巴基斯坦、希腊、瑞典、丹麦、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、挪威、伊拉克、匈牙利、阿根廷、黎巴嫩、美国、奥地利等20个国家的35名专家学者等签署了联合声明。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月26日 03 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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