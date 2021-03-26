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“为人类发展进步作出巨大贡献”（百名外国政党政要看中共）

——访西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚

本报记者 彭 敏 李欣怡 郑瑜涵
2021年03月26日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　“在中国共产党的领导下，中国改革开放政策获得巨大成功，数亿人口成功实现脱贫，社会主义在中国焕发强大生机和活力。”日前，西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚在接受本报记者采访时表示。

　　过去数年间，森特利亚多次访问中国，见证了中国发展取得的巨大成就。2018年，在安徽省凤阳县小岗村参观考察时，当地四通八达的乡村道路、良好的乡村居住环境、农田里的新型农机，以及“对症下药”的扶贫措施，都给他留下了深刻印象。“在我最初访华时，中国农村地区的发展相对滞后。在此后一次次的访华行程中，我看到中国农业不断发展，农村条件不断改善，农民的生活越过越好，越来越多的人回到农村参与建设。”

　　近日，中国全国两会胜利召开，并通过“十四五”规划和2035年远景目标纲要，掀开中国发展新篇章。森特利亚注意到，中国共产党把人民的根本利益作为制定各项方针政策的出发点；持续推进改革开放，优化营商环境，激发市场活力和社会创造力；消除绝对贫困，创造了世界减贫史上的奇迹；加快科技创新，重大科技创新成果不断涌现……“中国共产党领导中国人民取得的一系列经济社会成就，为国际共产主义和世界社会主义事业、为人类发展进步作出巨大贡献。”森特利亚表示。

　　在森特利亚书房的显著位置，摆放着西语版的《习近平谈治国理政》系列书籍。他十分关注习近平新时代中国特色社会主义思想。“中国共产党以中国社会生活的变化、人民群众的生产特点为基础制定各项政策，代表人民的根本利益。中国共产党是真正的人民的政党。”在森特利亚看来，中国共产党建党百年来一直保持活力，离不开以人民为中心的理念。中国人民也信任、支持中国共产党的领导，紧密地团结在中国共产党周围开展各项工作。

　　当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，森特利亚特别提到了疫情防控期间中国共产党党员的杰出表现。“许多中共党员不顾生命安危奋斗在抗疫一线，为中国成功控制住疫情作出巨大贡献，这体现了中国特色社会主义制度的优越性。”

　　中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。中国共产党始终把为人类作出新的更大的贡献作为自己的使命。“病毒没有国界，新冠肺炎疫情是任何国家都不能单独应对的全球性挑战。疫情当前，更加凸显习近平总书记提出的构建人类命运共同体的重要性。”森特利亚认为，构建人类命运共同体是中国共产党的重要承诺，旨在推动各国共同应对挑战，促进世界和平发展。习近平总书记提出的“一带一路”倡议是推动构建人类命运共同体的重要举措。“我们高度评价中国共产党为维护和弘扬《联合国宪章》宗旨和原则所作的努力，并呼吁世界上各个政党摒弃意识形态上的分歧，加强国际合作，建设更加和平稳定的世界。”

　　西班牙共产党与中国共产党一直保持着良好的联系与沟通。在西班牙内战期间，中国共产党党员参加了国际纵队，与西班牙共产党并肩战斗。森特利亚表示，我们对此一直心存感激。“在中国共产党成立100周年之际，我代表西班牙共产党对中国共产党、习近平总书记和中国人民致以良好的祝愿，希望进一步加强与中国共产党的对话交流和革命友谊，为促进西中关系和两国共建‘一带一路’合作贡献力量。”


　　《 人民日报 》（ 2021年03月26日 03 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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