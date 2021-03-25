新华社北京3月25日电（记者董雪、孙楠）外交部发言人华春莹25日在就美方日前涉人权言论回答记者提问时表示，人权不是口号，更不是用来向别国施压的工具，应该体现在实实在在的行动上。

华春莹说，美国一些政客以党派政治利益为中心，根本不在乎普通民众的死活。

她说，美方口口声声说重视个人人权和自由，那么当美国无端对主权国家发动战争，造成几十万人死亡，无数人妻离子散、流离失所的时候，他们关心过这些国家人民的个人人权和自由吗？当美国这个世界上最发达、最富有、医疗条件最先进的国家，将政治凌驾于科学之上，任由50多万美国人民失去宝贵的生命，数千万人失去医疗保险，六分之一美国人、四分之一美国儿童面临饥饿威胁的时候，他们关心过美国人民的个人人权和自由吗？当美方纵容种族歧视言论散播，放任警察对有色人种暴力执法，眼睁睁地看着“弗洛伊德们”无法呼吸，看着亚裔被歧视、被攻击甚至被杀害的时候，他们关心过这些饱受系统性种族歧视和仇恨犯罪之苦的人民的个人人权和自由吗？当美国枪支泛滥问题久拖不决，一年超过41500余人死于枪击的时候，他们关心过这些受害者的个人人权和自由吗？

华春莹说，3月23日，联合国人权理事会第46次会议通过了中国提交的“在人权领域促进合作共赢”决议，呼吁各国坚持多边主义，在人权领域开展建设性对话与合作，推动构建人类命运共同体，这充分表明了国际社会和世界人民的普遍的愿望和正义的呼声。

“我们也注意到，今年联合国人权理事会审议美国国别人权报告的时候，有110多个国家对美国的人权问题提出了批评。联合国人权理事会几十个特别报告员多次批评美国国内存在的贫困、歧视少数群体等问题。”华春莹说，希望美方以及它几个西方的盟友能够摒弃虚伪、傲慢和双重标准，正视自身的人权问题，采取切实行动改善和保障人权。

外国媒体最近曝光了一组美墨边境临时拘留中心的照片，显示孩子们拥挤睡在薄毯子上，缺衣少食。批评人士认为，美政府对待移民非常不人性化，将儿童与父母分开，并指责美政府不允许媒体进入拘留中心采访，不敢正视此类人道主义危机。“我也看到了有关照片，的确让人痛心。”华春莹在回答相关提问时说。

她援引美国媒体报道说，2020年有21人在美国移民拘留所中死亡。近几年被美国政府拘留的266000名移民儿童中，有25000多人被拘留超过100天，近1000人在难民收容所中度过了一年多时间，多人被拘押超过5年。

“美方要不要彻底调查并对相关人员追责？欧方要不要对美国违反人权的行为进行制裁?”华春莹说。

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