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驻宋卡总领事马凤春会见普吉府府尹纳隆

2021年03月25日19:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷3月25日电 （记者孙广勇）日前，驻宋卡总领事马凤春赴普吉府，往见府尹纳隆。双方就抗疫合作、后疫情时代经济复苏等交换意见。

马凤春总领事充分肯定普吉府取得的各项防疫成绩，高度称赞府尹接种了中国疫苗。马凤春说，疫苗是抵御新冠病毒的有力武器，如今中国疫苗的安全性、有效性正在得到越来越多国家的认可。期待中国疫苗能为全球抗疫带来更多信心和希望，尽己所能为国际社会提供援助，共同构建人类卫生健康共同体，为全球抗疫贡献更多中国智慧和力量。希望随着疫苗推广，中泰两国早日彻底战胜疫情。愿与普吉探讨进一步加强地区间经贸合作，祝泰国早日战胜疫情，普吉府早日恢复昔日繁华景象。

纳隆介绍了普吉府新冠肺炎疫情形势和相关政策举措，对中国取得抗击疫情斗争重大成果表示祝贺，对中国优先向包括泰国在内的一批国家提供急需的疫苗资源表示感谢。纳隆表示，当前普吉将疫情防控作为工作重点，正在抓紧开展疫苗大范围接种工作，现府内已有约两千人接种疫苗。纳隆表示期待中国游客早日回到普吉，为受疫情严重冲击的当地经济注入新的活力。普吉府愿与中国地方省市进一步加强经贸合作。

(责编：于洋、常红)

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