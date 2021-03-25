新华社北京3月25日电（国际观察）“美国回来了”？ 欧洲有取舍

新华社记者赵卓昀 郝薇薇

美国国务卿布林肯和欧盟外交和安全政策高级代表博雷利24日发表联合声明称，美欧同意就对华政策重新恢复双边对话，同时将合作应对俄罗斯的“挑战行为”。分析人士认为，布林肯此次访欧主要在于传递“美国回来了”的信号，协调美欧在对待中俄等多项议题上的立场。但欧洲显然也有自己的利益考量，与美国的诸多分歧不会很快消除，也不可能为迎合美方的“私心”而损害自身根本利益。

美对欧又拉又压

布林肯和博雷利在布鲁塞尔会谈结束后发表联合声明称，双方均认为“对华关系具有多面性，包含了合作、竞争和系统性较量”，双方同意合作应对“俄罗斯的挑战行为”，包括“入侵”乌克兰和格鲁吉亚、散布“虚假信息”、“干预选举”、“网络攻击”等。此外，美欧还同意在经济、安全、人权、气候变化等问题上开展合作。

这是布林肯上任以来首访欧洲。其间，布林肯参加了北约成员国外长会，并与欧盟领导人举行了会谈。分析人士认为，布林肯此次欧洲之行旨在修复前任特朗普政府对美欧关系造成的伤害，协调美欧双方在国际问题上的立场。

但美欧在一系列问题上的分歧依旧明显。例如，布林肯在会见德国外长马斯时再次就连接俄罗斯与德国的“北溪-2”天然气管道项目向德方施压，警告说美方会对参与者实施制裁。布林肯也提到德国军费开支不足的问题。

布林肯还会见了土耳其外长恰武什奥卢，就土方购买俄罗斯防空导弹系统和“人权”等问题继续对土施压。

欧对美有取有舍

虽然拜登政府上台后试图重建跨大西洋关系，但美欧之间诸多重要分歧仍未消除。对此，德法等欧洲主要国家领导人有清醒认识。

今年2月，德国总理默克尔表示，德国支持跨大西洋关系进入新篇章，但同时强调，欧美之间的利益并不总是相同，“我对此也不抱任何幻想。我们应该开诚布公地探讨我们的分歧”。法国总统马克龙则指出，强化欧美盟友关系并不影响欧洲追求战略自主，欧洲应“更多地负责自身安全”，以“重新平衡”跨大西洋关系。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员刁大明认为，拜登政府谋求通过与欧洲、亚洲盟友间的互动修复关系，但紧密的互动安排与盟友关系的完全修复不能画等号。“欧洲已经看清，美国虽然‘回来了’，但也只是有限的回来。虽然拜登一直说要强化盟友关系，但由于美国自身国力以及政策持续性的问题，它对盟友的经济、军事投入将很难满足盟友的战略需求，战略自主是欧洲的必然选择。”

美国智库“国防优先”组织研究员丹尼尔·德佩特里在《新闻周刊》网站上刊文指出，美国官员倾向于认为，欧洲或亚洲的盟友会自动跟从华盛顿的节奏。但即便是盟友也有自己的利益、优先重点和权利。中国是欧盟最大的贸易伙伴，“无论美国是否愿意看到，欧洲对北京的政策将始终牢记这一经贸关系”。

德国《经济周刊》前主编斯特凡·巴龙认为，中国对欧洲与其说构成威胁，不如说带来机遇。对欧洲构成威胁的恰恰是华盛顿拒绝放弃其全球霸权并试图阻止中国进一步崛起。“与中国的战略合作，例如在‘一带一路’倡议框架内的合作，将为欧洲尤其是德国提供大量经济增长机会。”

刁大明说，特朗普政府执政的4年，跨大西洋关系全面动摇，美欧不但在政治和安全领域出现分歧，在以价值观为导向的全球治理方面也显露出矛盾。这些矛盾不可能因为美国政党轮替就得到全部解决。

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