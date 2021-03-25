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我为新疆棉花点赞！

2021年03月25日16:48 | 来源：新华网
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新疆棉花产量占全国87.3%

2020年新疆棉花产量达516.1万吨，占全国棉花总产量87.3%。截至2020年棉花生产季结束，新疆棉花总产、单产、种植面积、商品调拨量连续26年位居全国第一

得益于独特的光热条件，新疆棉花拥有国内较高的品质优势。20世纪90年代以来，我国棉花生产区域重心由黄河流域逐步向新疆转移。目前，新疆是我国最大、世界重要的棉花产区

图为新疆哈密棉田里，一名拾花工在采摘新棉。新华社发（蔡增乐 摄）

新疆长绒棉世界顶级，中国自己还不够用

新疆长绒棉，世界顶级，做衣被，暖和、透气、舒适，长年供不应求。

作为世界最大棉花消费国、第二大棉花生产国，我国2020/2021年度棉花产量约595万吨，总需求量约780万吨，年度缺口约185万吨。为满足国内需求，中国每年需进口200万吨左右棉花，近年来积极拓展进口渠道，加强与巴西、印度等重要棉花生产国合作，确保国内棉花供应链稳定。

图为新疆哈密棉田里，一台采棉机在采摘新棉。新华社发（蔡增乐 摄）

新疆棉花生产，早已实现高度机械化

据新疆维吾尔自治区党委宣传部副部长徐贵相介绍，新疆棉花生产早已经实现高度机械化，即使在忙碌的采摘季节，也不需要大量的“采棉工”；同时，从过去到现在，新疆根本不存在、也根本不需要强制性动员采棉。虽然采棉很辛苦，但由于种植户管吃管住，收入也高，包括南疆地区的一些少数民族群众也都自愿加入到采棉工作中。

图为拾花工在新疆库尔勒胜利棉业有限公司棉田采摘棉花。新华社发

图为新疆哈密棉区，一名拾花工在采摘新棉。新华社发（普拉提 摄）

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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