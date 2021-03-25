新华社达卡3月25日电 通讯：中医诊所在孟加拉国受欢迎

新华社记者刘春涛

在孟加拉国首都达卡，有一家名为“索西健康护理”的中医诊所受到当地人好评。在这里，经过培训的孟加拉国本地医护人员为患者提供中药、针灸、推拿等中医治疗方案，解除了很多当地人的病痛，赢得人们的信赖。

新华社记者近日走访了这家开业于2019年的诊所。记者发现诊所各部门名称都用中英文双语标识，其中包括综合治疗室、远程医学室等。在远程医学室内，在本地医生安排下，远在中国的中医专家正通过视频方式了解一名孟加拉国患者的病情，并给出治疗建议。

“来就诊的每个人情况都不一样，当遇到复杂病情时，我们会通过视频方式寻求中国医生的帮助，参考他们提供的建议进行相关治疗。”诊所负责人穆罕默德·谢克说。

记者看到，到这里看病的患者不仅有孟加拉国人，还有在孟的中国同胞。来自郑州的王先生在这里经过一段时间治疗后，坐骨神经痛得到很大缓解。

另一名来自中国的郑女士在这里接受推拿等治疗后关节疼得到有效缓解。她说，不断扩大中医在当地的服务范围，吸引中国中医专家前来提供医疗服务，可以让更多当地人和华侨华人受益。

正在诊所里接受针灸和推拿治疗的孟加拉国交通部官员马赫布卜·拉赫曼对记者说，因经常需要长时间伏案工作，最近两年他常常感到后背和脊椎疼痛，也尝试过很多治疗方法，但效果不佳。“我在之前的就诊过程中了解到这家诊所专门提供中医治疗，就来这里接受治疗。经过治疗，现在我感觉好了很多。我非常欣赏这里医生的中医技术。”他说，包括针灸在内的中医疗法在孟加拉国越来越受欢迎，很多朋友和同事也开始接受中医治疗。

这家诊所的一名叫沙希德·伊斯兰的医生，曾于1991年至1996年在华中科技大学同济医学院学习临床医学专业。其间，他开始接触中医并学习针灸等中医知识，之后一直专注于中医疗法的学习和实践。他指出，特别是在治疗疑难杂症方面，中医有独特的优势和很好的疗效。

他表示，孟加拉国相关部门对中医在当地的推广持支持态度，他计划在当地成立针灸协会，推广中国针灸疗法。他还有志于将中医推广到孟全国并计划近期去乡村展开中医巡诊。

中医博大精深，学无止境。伊斯兰说，他非常感激当年中国老师的无私传授，希望新冠疫情结束后能去中国继续深入学习中医疗法，并邀请中国的中医专家到孟加拉国来传授医术。

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